Başkan Han'dan, Usta'ya tebrik
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Başkan Han'dan, Usta'ya tebrik

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'yı tebrik etti.

23.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:21
Başkan Han'dan, Usta'ya tebrik

Baro Başkanı , Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'yı tebrik etti.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'yı tebrik eden Baro Başkanı Enver Han, "Hemşehrimiz sayın Orhan Usta, YSK üyeliğine seçilmiştir. Tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.


Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, 2018 yılında Yargıtay Üyeliğine atanmıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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