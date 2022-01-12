Başkan Gürkan,TÜSEKON'un düzenlediği programa katıldı

MALATYA (Bültenler) - Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimciler Konfederasyonu tarafından Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 14 ilden gelen katılımcıların yer aldığı toplantı Malatya'da gerçekleştirildi. Malatya'da gerçekleştirilen toplantıda katılımcılarla bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da yer alan sürücü kursları ve öğrenciler için modern ve çağdaş anlamda eğitim parkurlarının oluşturulması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Malatya'da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarını yapan Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, "Malatya'ya önceki dönemlerde geldim. Şu anda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çalışmalarını gördüm hakikaten güzel hizmetler yapılmış. Toplantımızı Malatya'da yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de 4 bin 100 sürücü kursumuz var. İstanbul bölgesiyle birlikte 8 federasyon olmak üzere bir yapımız var. Malatya'da toplamda 42 sürücü kursumuz var ve bunlardan 38'i merkez ilçelerimizde yer alıyor. Biz Sayın Başkanımızdan eğitimlerimiz için alt yapısına katkısı olacak tarzda, vatandaşlarımıza hizmet edeceğimiz tarzda projelerimize destek verilmesini istiyoruz. Yapılabilecek hizmetlerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarının olacağına inanıyoruz" dedi.

Malatya'da sürücülerin rahat, konforlu ve güvenli seyahatleri için levhalama, işaretleme ve yeni yol arterlerinin açılması için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 14 ilin katılımlarıyla Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimciler Konfederasyonu Doğu Anadolu Bölge toplantısının Malatya'da yapılması bizi memnun etmiştir. Özellikle sürücülerimizin hak ve hukuklarının korunması, sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri noktasında bizlerde elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Özellikle Malatya şu anda açık arayla en fazla yatırım yapan belediyedir. Malatya'nın 718 mahallesinin hepsine asfalt yollardan gidebilirsiniz. Göreve geldiğimiz günden bugüne 3 bin 250 km kırsal asfalt çalışması yaptık. Şehrimize yeni kuşak yolları ve yeni bulvarlar açıyoruz. Malatya'mızda yaklaşık 200 bin araç var. Motorlu taşıt sürücülerinin daha rahat, daha konforlu, trafik açısından daha güvenli seyahat etmeleri için trafik işaret ve levhaları açısından ve yeni arterlerin açılması noktasında büyük gayret ve çaba gösteriyoruz.

Özellikle sürücülerimizin eğitimleri noktasında Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde ilk çocuk trafik eğitim parkını açtık. Daha sonrasında Büyükşehir Belediyemiz ve Yeşilyurt Belediyemiz açtı. Şu anda merkez ilçelerimizde çocuk trafik eğitim parklarımız mevcut. Şehrimizde bütün motorlu taşıt sürücü kurslarımızda öğrenci olan kursiyerlerimizin faydalanması için modern anlamda, çağdaş anlamda sürücü eğitim parkurunun yapılması için bizlere taleplerini ilettiler. Şu anda eğitimlerin yapıldığı alan yeterli değil, ihtiyaca cevap da veremiyor. Şehir gösterenin bulunduğu alanda da bir parkur yapıldı ama onunda yeterli olmadığını ifade ettiler. Ulaşım Daire Başkanlığımıza yer noktasında ve eğitim pistlerinin oluşturulması noktasında ilgili kursların görüşleri de alınarak gerekli çalışmaların yapılmasını söyledim. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayıp gereğini yaparız" diye konuştu.

Programda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, sürücü kurslarına verdiği desteklerden dolayı plaket verildi.

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