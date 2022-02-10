Başkan Gürkan, Kadastro İl Müdürü Onur Sadioğlu'nu ziyaret etti

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını söyleyen Kadastro İl Müdürü Mehmet Onur Sadioğlu, "Yeni yapılan binamız mevcut personellerimiz yapımızın iyi bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Binamızda hem vatandaşlarımızın hem de personellerimizin ferah bir çalışma ortamı bulunuyor. Eski yerimizde biraz mağduriyetlerimiz vardı. 2017 yılından itibaren Malatya'da görev yapıyorum. Binamızın yapımında Sayın Başkanımızın emeğini biz çok yakından biliyoruz, şahidiz. Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Tapu ve Kadastro binasının yapılması süreci içerisinde gerek proje yapımında, gerek projenin ihalesi ve daha sonraki ihale sürecindeki sıkıntıların giderilmesi noktasında büyük gayretler gösterdik. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve yine o dönem bizlere destek veren dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci'ye teşekkür ediyoruz. Ayrıca Elazığ Bölge Müdürlüğüne de teşekkür ediyoruz. Hep birlikte büyük gayret gösterildi. Bugün hem erişebilirlik, hem ulaşım, hem şehir merkezine uygun, vatandaşların işlerini daha çabuk yapmaları anlamda yeni bina önemli bir lokasyonda ve konseptte yapıldı. Diğer taraftan yeni bina, kamu kuruluşuna yakışır güzel, ferah ofisleri olan ve hizmet sunumunda da kolaylık sağlayan fiziki bir yapı içerisinde. Kadastro İl Müdürlüğümüzün, Tapu Müdürlüklerimizin Malatya'mıza, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tapu ve Kadastro 'da çalışan arkadaşlara da hayırlı görevler diliyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan, Kadastro İl Müdürü Mehmet Onur Sadioğlu'nu ziyaret ettikten sonra Battalgazi ve Yeşilyurt Tapu Müdürlüklerini de ziyaret ederek yeni hizmet binasını gezdi ve yeni hizmet binasıyla ilgili bilgiler alarak çalışan personellere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bültenler - Güncel