Başkan Güngör'den Beyağaç'a ziyaret
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Başkan Güngör'den Beyağaç'a ziyaret

Başkan Güngör'den Beyağaç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve ekibi Beyağaç ilçesine giderek, incelemelerde bulundu.

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve ekibi Beyağaç ilçesine giderek, incelemelerde bulundu. Yücel Güngör, pandemi sonrası işyerlerini açan esnafları ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyip, not aldı.

Ak Parti il Başkanı Yücel Güngör ve ekibi bir dizi ziyaret için Denizli'nin Beyağaç ilçesine gitti. Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ve Ak Parti ilçe Başkanı Mustafa Tekin ve diğer teşkilatlar tarafından karşılanan Başkan Güngör, ardından vatandaşların yanına gitti. Çok sayıda esnafı da ziyaret edip dertlerini dinleyen Yücel Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pandemi dönemini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ak Parti il Başkanı Yücel Güngör, Beyağaç'tan verdiği mesajında şunları dile getirdi, "Bugün Yörüklerin diyarı Beyağaç ilçemizde bizleri misafir eden Ak Parti İlçe Başkanımız Mustafa Tekin'e, Belediye Başkanımız Mustafa Akçay'a, muhtarlarımıza ve esnaflarımıza sonsuz teşekkürler. Beyağaç kararını vermiş. 2023'e hazırız. Yola devam" - DENİZLİ

Başkan Güngör'den Beyağaç'a ziyaret
Başkan Güngör'den Beyağaç'a ziyaret
Başkan Güngör'den Beyağaç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Güngör'den Beyağaç'a ziyaret - Haberler
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