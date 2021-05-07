Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı
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Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı

Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, gözlüğü kırılan 14 yaşındaki Muhammed Furkan Teker için talimat vererek önce hastaneye götürülmesini sağladı; ardından öğrenciyi evinde ziyaret ederek gözlük hediye etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, gözlüğü kırılan 14 yaşındaki Muhammed Furkan Teker için talimat vererek önce hastaneye götürülmesini sağladı; ardından öğrenciyi evinde ziyaret ederek gözlük hediye etti. Başkan Gültak, "Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan kardeşimize destek olmak boynumuzun borcudur. Muhammed Furkan'a eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesinde yaşayan Muhammed Furkan Teker, gözlüğünün kırılması üzerine Akdeniz Belediyesinin sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Gültak'a mesaj attı. Sınava hazırlandığını ve tam kapanmadan dolayı çözüm bulamadığını ifade eden Teker, Başkan Gültak'tan yardım istedi. Mesaja kayıtsız kalmayan Gültak, küçük çocuğa bir jest yaptı.

"Akdeniz Belediyesi ekipleri hemen ilgilendi"

Muhammet Furkan Teker gözlüğünün kırıldığını söyleyerek, "Gözlüğüm kırıldığı için bulanık görüyordum. LGS'ye hazırlanıyorum. Bu yüzden ne yapacağımı bilemedim. Akdeniz Belediyesinin sosyal medya hesabından başkanımıza mesaj attım. Sağ olsunlar hemen geri dönüş yapıp ilgilendiler. Bizi alıp önce hastaneye götürdüler. Daha sonra bu süreçte gözlükçüler kapalı olduğu için nöbetçi optikçi buldular. Gözlük aldılar. Bugün de başkanım evimize oturmaya geldi. İlgisi ve hediyeleri için başkanıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Sağlık ve eğitim bizim kırmızı çizgimizdir"

Teker'i evinde bizzat ziyaret ederek yeni gözlük hediye eden Başkan Gültak, "Kardeşimiz, sosyal medyadan bana ulaştı. Gözlüğünün kırıldığını ve tam kapanma sürecinde çaresiz kaldığını söyledi. LGS'ye hazırlandığını da duyunca vakit kaybetmeden ekip arkadaşlarıma talimat verdim. Hem sağlık hem de eğitim bizim kırmızı çizgimizidir" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'deki çocuklarımızın eğitim hayatında her daim yanlarındayız"

Gültak, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Akdeniz'deki çocuklarımızın eğitimine oldukça özen gösteriyoruz. Öyle ki, bununla ilgili olarak bilindiği gibi kısa süre önce Akdeniz Eğitim Akademisi projemizi hayata geçirdik. Muhammed Furkan kardeşimize de akademimizin LGS Hazırlık Seti başta olmak üzere, satranç takımı ve belediyemizin ilk yayını olan Hamidiye Kışlası kitabını hediye ettik. Akdeniz'deki tüm çocuklarımızın eğitim hayatında her daim yanlarındayız. Muhammed Furkan'a da başarıların devamını diliyorum" dedi. - MERSİN

Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı
Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı
Başkan Gültak, gözlüğü kırılan öğrencinin talebini yanıtsız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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