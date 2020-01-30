Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti
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Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti.

30.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:18
Başkan Faruk Özlü gençlik merkezini ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr. , Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve İl Müdürü 'dan yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, belediye olarak yapılacak her türlü çalışmaya destek verileceğini söyledi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet ile birlikte Düzce Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Düzce ziyaretinde talepleri değerlendirdiği Gençlik Merkezindeki ziyarette Başkan Özlü'ye eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, merkezin büyütülmesi ve değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Gençlik Merkezinde yapılacak değişiklikler ve çalışmalara destek verileceğini ifade eden Başkan Özlü "Gençlerimiz için önemli bir yerdeyiz. Onların yeteneklerini geliştirecekleri sosyal bir mekan olan Gençlik Merkezimizde bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu merkezin daha kullanışlı hale getirilmesi için belediye olarak gereken desteği göstereceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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