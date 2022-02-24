Başkan Ergün, Selendi'de MHP İlçe Teşkilatıyla Buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Burada çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, teşkilat üyelerine Cumhur İttifakı'nda birleşme çağrısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi ilçesi programında, MHP Selendi İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulundu. MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini ve fincan takımı hediye etti.

Başkan Ergün'e Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP İl Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Belediye Meclis üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da eşlik etti. MHP İlçe Başkanı Karabulut, selamlama konuşmasında Başkan Ergün'ün rahmet ve bereketle ilçeye geldiğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, teşkilat üyelerine yönelik yaptığı konuşmasında, "Evimde olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. 13 senedir Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını Manisa'nın semalarında dalgalandırdığım için mutluyum. Oy vermiş, vermemiş bakmadan sizlere bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hizmetler doğudan başlar inancıyla daha önce nasıl Selendi'den hareket ettiysek bugün de aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

"Allah yolumuzu açık etsin"

Vatandaşların ve çevrenin sağlığını korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak amacıyla başlattıkları altyapı proje ve hizmetlerinin tüm hızıyla devam etiğini de belirten Başkan Ergün, "Altyapı çalışmaları kapsamında arıtma tesisi de ilçemize kazandırılacak. Selendi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerimizde altyapı yoktu. Çevre açısından atıkların arıtılması noktasında doğanın korunması için arıtma tesisleri büyük önem taşıyor. 19 atık su tesisini 300 milyon lira yatırımla çalışır hale getirdik. Ürettiğimiz her ürünün sulaması bu kaynaklardan oluyor. Temiz su insan sağlığı açısından önemli. Öncelikli hedefimiz Haziran 2023 seçimleri. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri var. Genel Başkanımızın talimatları ile sahadayız. Ekonomik sıkıntılar ve fiyat artışları olabilir, fakat bizim için ülkenin bütünlüğü her şeyden önemli. Ülkemizin geleceği için Cumhur İttifakının etrafında birleşelim. Ben buradaki herkesin aynı inançla çalışacağına inanıyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin" dedi.

Başkan Savaş'tan Başkan Ergün'e Teşekkür

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da, partililere yönelik konuşmasında, Başkan Cengiz Ergün'ün Selendi ilçesine verdiği önceliğin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Başkan Savaş, "İlçemizde 100 milyonu aşkın 150 milyon civarı yatırımdan dolayı Başkanımıza Selendili hemşehrilerim adına teşekkür ediyoruz. MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizler ve Cumhur İttifakı kadrolarıyla şehrimize hizmet vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

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