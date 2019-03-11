Başkan Ergün: "Hiçbir Zaman Siyasi Düşünmedik, Oy Kaygısı Gütmedik"

Gölmarmara ilçesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Gölmarmara'mıza geride bıraktığımız 5 yılda 29 trilyonluk yatırım yaptık. Güle güle kullanılsın, helali hoş olsun. İnsanız, eksiğimiz olacaktır. Ulaşmakta geciktiğimiz yerler olmuştur. Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, biz hiçbir zaman siyasi düşünmedik. Oy kaygısı gütmedik. Çünkü biz Gölmarmara'mızı, Manisa'mızı çok seviyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında Gölmarmara ilçesini ziyaret ederek, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Ergün'e Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Gölmarmara İlçe Başkanı Şakir Can, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Töz, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Barışık eşlik etti. Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan'ın ardından konuşan Atatürk Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergün, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz ise konuşmasında, "Muhalefettik, kardeş olduk, güzel hizmetler yapıldı. Cengiz Ergün seçildikten sonra parti rozetini çıkarıyor, siyaset yapmadan hizmet üretiyor. Biz de onu örnek alıyoruz. Gölmarmara'ya hizmet etmekten başka hiçbir amacım yok. Bu ilçeye hizmet etmeye de devam edeceğim. Bana güvenin" dedi.

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ün ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 5 yıllık süre içinde yapılan proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün, Büyükşehir olmakla birlikte kurulum sürecini tamamladıklarını belirterek, "Kurulum sürecinin ardından geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. 2017 sayımına göre 15 bin 243 nüfusa sahip olan Gölmarmara'mıza yalnızca MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı yatırım ne kadar biliyor musunuz? Tamı tamına 17 milyon lira. Eski ifadeyle 17 trilyonu Gölmarmara'mız sağlıklı altyapıya kavuşsun, çocuklarımız temiz su içinsin diyerek yatırım yapmışız. İyi ki de yapmışız. Güle güle kullanılsın" dedi.

Konuşmasında Manisa Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarına da değinen Başkan Ergün, "Seçim öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz Gıda Bankası'nı Gölmarmara'mızda da göreve gelir gelmez hayata geçirdik. Şu an itibariyle Gölmarmaralı 365 gerçek ihtiyaç sahibi kardeşimiz rencide edilmeden kendilerine verdiğimiz alışveriş kartlarıyla aylık ihtiyaçlarını gönüllerince alıyor.Gençlerimizin hayal ettiği lise ve üniversitelere yerleşebilmeleri ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına ilimiz genelinde 8764 evladımızın faydalandığı MABEM kurslarımızı Gölmarmara'mızda da hayata geçirmiştik. Başarı seviyesini yüzde 98,25'lere ulaştıran bu güzide kurslarımızdan Gölmarmaralı 84 evladımız eğitim alıyor.Okul öncesi eğitime de önem veriyoruz. Gazi Ali Aydın Parkı içinde 177 bin lira bedelle inşa ettiğimiz ve çocuklarımızın 13 farklı branşta eğitim aldığı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizden 59 Gölmarmaralı çocuğumuz eğitim alıyor. Onlara müfredat eğitimlerinin yanında vatanını ve milletini sevmeleri, iyi bireyler olarak yetişmeleri için imkan sağlıyoruz. Bu vesileyle tüm evlatlarımıza Allah zihin açıklığı versin diyorum" diye konuştu.

Toplu ulaşımda dönüşüm projesinden Gölmarmara'nın da faydalandığını ifade eden Başkan Ergün, "Ulaşım master planlarını yaparak, bu çalışmaları ilk bitiren büyükşehir belediyeleri arasında Manisa'nın adını ilk üçe yazdık. Alçak tabanlı, engelli kardeşlerimizin erişebildiği, kameralı, kartlı sistemli ve klimalı modern araçları 508 bin liralık yatırımla Gölmarmara'mıza kazandırdık.Ulaşımda dönüşüm olur da yolları yenilememek olmazdı. Geride bıraktığımız 5 yılda sorumluluğumuzda olan yollarda 1 milyon 250 bin liralık yatırım yaparak Gölmarmara'mız genelinde 78 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışması yaptık. Belde ve köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerimiz başta olmak üzere Gölmarmara mahallelerinde 5 milyon liralık yatırım yaparak, 121 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmasını gerçekleştirdik. Asfaltıyla parke taşıyla sizleri yazın toz toprak, kışın çamur derdinden kurtarmayı amaçladık" dedi.

Başkan Ergün, yapılan yatırımların miktarının küçümsenmeyecek boyutlarda olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin bu saydığım hizmetlerinin parasal karşılığı da 12 milyon liraya ulaştı. MASKİ'yi de dahil ettiğimizde 29 milyon lirayı buluyor bu bedel. Gölmarmara'mıza geride bıraktığımız 5 yılda 29 trilyonluk yatırım yaptık. Güle güle kullanılsın, helali hoş olsun. İnsanız, eksiğimiz olacaktır. Ulaşmakta geciktiğimiz yerler olmuştur. Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, biz hiçbir zaman siyasi düşünmedik. Oy kaygısı gütmedik.Çünkü biz Gölmarmara'mızı, Manisa'mızı çok seviyoruz. Mart sonunda yerelde yöneticilerimizi belirlemek üzere sandık başına gideceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında Büyükşehir'de şahsım, Gölmarmara'da Kamil Öz Başkanım yeniden aday gösterildik. Öncelikle bizlere inanıp, güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve genel başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler özünde milletimizin ve vatanımızın bekası olan bu ittifakın en iyi sonucu alması için çalışıyoruz. Kimseyi ayırmadan, her vatandaşımızı kucaklayarak ve yalnızca hizmetlerimizi anlatarak hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz. İnşallah yeni dönemde de bizlere güvenir ve desteklerseniz, yine sizlerin gerçekten ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri Kamil Başkanla el ele vererek sizlere sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, konuşması sonrasında muhtarlardan gelen soruları yanıtlayarak, merak edilen konuları aydınlattı. Başkan Ergün ve muhtarlar programın sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA