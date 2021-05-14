Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı
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Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı

Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ramazan Bayramının sevincini 7'den 70'e hemşehrilerini ziyaret ederek paylaştı.

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ramazan Bayramının sevincini 7'den 70'e hemşehrilerini ziyaret ederek paylaştı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ramazan Bayramı programı kapsamında Biga genelindeki yaşlıları, yalnız yaşayanları ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, ziyaret ettiği komşularıyla bayramın heyecanını paylaşarak, çocuklara da bayram harçlığı ve hediyeler verip bayramlarını kutladı.

Gün boyu ilçeyi mahalle mahalle gezen Başkan Erdoğan, yaşlı ve yalnız yaşayanlara umut, çocukların yüzünde tebessüm oldu. Tam kapanma nedeniyle evlerinde olan hemşehrilerinin kapısını çalan Başkan Erdoğan, hal hatır sorarak hayırlı ve sağlıklı bayramlar diledi.

Ramazan Bayramının pandemi nedeniyle hüzünlü havasını neşeye çevirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Kıymetli hemşehrilerimizi ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Bu bayram da sevdiklerimizden ayrıyız ama gönüllerimiz bir diyerek gönüller yapmaya çalıştık. Tam kapanma nedeniyle ziyaretlerin olmadığı bu nedenle evlerinde yalnız kalan komşularımızı, yaşlılarımızı, yalnız yaşayan vatandaşlarımızın kapısını çaldık. Her yeni bayram yeni umutlar ve mutluluklardır diyerek büyüklerimizin hayır dualarını aldık. Taleplerini not ettik. Çocuklarımızın bayramını kutladık ve bayram sevincini birlikte yaşadık. Kıymetli büyüğümüz Başkanımız Mehmet Özkan'ı da ziyaret ettik. İnşallah bu zorlu süreci de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Maskesiz ve mesafesiz bayramlarda kucaklaşmak temennisi ve duasıyla, herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı
Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı
Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı
Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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