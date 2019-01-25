Başkan Epcim Projelerini Anlattı

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, seçimi kazanması halinde hayata geçireceği projelerini tek tek anlattı.

Başkan Adayı Epcim, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ile gazetecilerle bir araya geldi. Hakkari'de değişim ve dönüşüm için çalıştıklarını anlatan Epcim, toplamda 80 kilometrede asfalt çalışması yaptıklarını belirtti. Epcim, "Asfalt kalmayan yer kalmadı diyebiliriz. Tabi çok ciddi hizmet açıklarının olduğu bir şehir. Türkiye'de Hakkari kadar hizmet açığı olan çok az yer var. Hakkari halkı hizmetin en iyisine layıktır. İçme suyu, kanalizasyon, dekoratif aydınlatmalar, yeşillendirme çalışmaları, desenli yürüyüş yolları, aile ve çocuk parkları, kent yaşam parkı ve bunların yanında kentte 80 kilometre asfalt yaptık" dedi.

31 Mart'ta seçilmeleri halinde kentte kazandıracakları hizmetler ve projeleri hakkında da detaylı bilgiler veren Epcim, "Cumhurbaşkanımız, 81 il merkezinde 'Millet Bahçesi' yapma noktasında kararlılık göstermektedir. Bu noktada bizlerde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait şube şefliği olarak kullanılan 27 dekarlık alanda 'Millet Bahçesi' projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın önem verdiği diğer konu ise 'Millet Kıraathaneleri'nin yapılması. Millet Kıraathanesini de Millet Bahçesi içindeki bir alanda yaparak; özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin burada ders çalışabilecekleri, bir taraftan çay, kahve içebilecekleri hatta kek yiyebilecekleri bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Dağgöl Mahallesi'ndeki Mir Kalesi, Milli Savunma Bakanlığından tahsisi valiliğimize verildi. Yeni dönemde herhangi bir şekilde belediyeye tahsisi yönündeki engeli kaldırmış olduk. Yani yeni dönemde biz orada bir çalışma yaparak; sosyal tesis alanı, kafeteryalarımızın olduğu bir alana dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bir de özellikle belli yaş üstü insanımızın orası ile ilgili duygusal bir bağı var. Çocukluğu orada geçmiş, malum en eski yerleşim alanımız. Bu projeyi önemsiyoruz, özellikle hemen bununda çalışmalarına başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirmeyi planladıkları sosyal ve sportif alanlarla da ilgili projelerini anlatan Epcim, "Genel itibari ile heyecan uyandıracağını düşündüğümüz çalışmalar bunlar. Bunların yanında siyasi desteğini almış bir Hakkari'nin doğalgaz sorununu ortadan kaldıracağız. Hakkari Belediyesi ve arkasındaki okulla birlikte bu alanı 2 katlı otopark şeklinde Hakkari Kent Meydanı olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu alana çok güzel bir dokunuş yapmak istiyoruz. Bu da önemli projelerimizden bir tanesidir. Hakkari il merkezi ve ilçelerimizi ilgilendiren katı atık bertaraf tesisi için proje çalışmaları şu an itibariyle hazır. 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın özel desteği ile Akçalı mıntıkasında bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu projenin şöyle bir tarafı var, elektrik üretilebilecek bir projedir. Biz Hakkari olarak kanalizasyon atıklarımızı Zap Vadisi'ne atıyoruz. Buradaki kirliliğin önüne geçmek için atık su arıtma tesisi olmayan bir şehiriz. Saniyede 600 litre kanalizasyon suyunu Zap Vadisi'ne atarak balıkları ve insan yaşamını da tehlikeye düşürüyoruz. Böylece çevresel konuları da yeni dönemde ele almak istiyoruz. Daha birçok yeni proje ve belediyecilik çalışmalarını yapmak istiyoruz. Bu projeler ile Hakkari halkının yaşam standardını yükselmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA