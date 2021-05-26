Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyespor'lu oyuncularla buluştu
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Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyespor'lu oyuncularla buluştu

Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyespor'lu oyuncularla buluştu
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sakaryaspor ile oynadığı play-off yarı final rövanş maçını kaybederek kente dönen Kırşehir Belediyespor oyuncularıyla bir araya geldi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sakaryaspor ile oynadığı play-off yarı final rövanş maçını kaybederek kente dönen Kırşehir Belediyespor oyuncularıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyespor Güneykent tesislerinde Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Bulut, yönetim kurulu, futbolcular ve teknik heyet ile görüştü.

Takıma çalışmaları ve emekleri için teşekkür eden Ekicioğlu, Sakarya'da oynanan maçta tribünde yüzlerce Sakaryaspor taraftarının olmasının büyük bir tepki ile karşılandığını anımsattı.

Kısıtlı imkanlara, her türlü olumsuzluğa rağmen Kırşehir'e play-off yarı final heyecanı yaşatıldığını hatırlatan Ekicioğlu, "Final oynayacağımıza ve 1. Lige yükseleceğimize dair umudumuzu sizler yeşerttiniz. Birtakım lobiler tarafından futbola ne yazık ki saha dışından yön verilmesini üzülerek karşıladığımızı belirtmek isterim. Kırşehir Belediyespor olarak bir tarih yazılmıştır, hepinizle gurur duyuyorum. Kırşehir Belediyespor'umuzun futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve bu takımı yürekten destekleyen taraftarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyespor'lu oyuncularla buluştu
Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyespor'lu oyuncularla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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