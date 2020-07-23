Başkan Doğan, Basın Bayramı'nda gazeteciler ile bir araya geldi
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Başkan Doğan, Basın Bayramı'nda gazeteciler ile bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, '24 Temmuz Basın Bayramı' dolayısıyla Denizli'de görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Doğan, Basın Bayramı'nda gazeteciler ile bir araya geldi
23.07.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:11

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, '24 Temmuz Basın Bayramı' dolayısıyla Denizli'de görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Doğan, işini doğru yapan, bilgiyi soran, haberi sorgulayan, özgürce davranan basın mensuplarının her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, Denizli Yeni Medya Yayıncıları Dernek Başkanı Serkan Urgancı ve çok sayıda gazeteci katıldı. 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle bir araya gelerek kahvaltı programı düzenleyen ve basın mensuplarının görevinin ve sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2. meşrutiyet ile birlikte, 24 Temmuz 1908 yılında basındaki sansürün kaldırılmasıyla 24 Temmuz 'Basın Bayramı' olarak kutlanıyor. Sansürsüz, hiçbir baskı altında kalmayan, düşündüğünü yazan siz değerli basın mensupları ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bilim çağında, teknolojinin ve internetin hızlı kullanımıyla birlikte sizler devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi görüyorsunuz. Göreviniz ve sorumluluğunuz çok büyük. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Basın milletin müşterek sesidir' diyerek görevinizin ne kadar ulvi olduğunu, sorumluluğunuzun ne kadar ağır olduğunu, bir kez daha belirtmiştir" diye konuştu.

"Her zaman yanında olacağız"

İşini doğru yapan, bilgiyi soran, haberi sorgulayan, özgürce davranan basın mensuplarının her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Doğan, "Sizler yaşadığımız ilin, içenin ekonomik anlamda refahına, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine katkı sağlayan, bizlerle dayanışma içerisinde olan, bu ilçeyi ve şehri daha güzel hale getirmemizi sağlayan çalışma arkadaşlarımızsınız. Basının sıkıntılarını biliyoruz. Dünyada basın özgürlüğü hiç tartışılmıyorken, gazetecilere ve basın mensuplarına verilen değer ortadayken ülkemizdeki durum ise çok farlı. Düşündüğünü yazabilen basın mensubu arkadaşlarımızın daha rahat, daha özgür ortamda çalışabilmeleri için yasal ve çağdaş düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Bizler de bu anlamda elimizden geleni yapmaya hazırız. 15 aydır birlikte çalışıyoruz. Yazacaksınız, farklı düşüneceğiz, yaptığımız çalışmalara, eylemlere ve söylemlere farklı bakacasınız, eleştireceksiniz. Bunlar basının güzelliğidir, bizlere katkı sağlamasıdır. Saygımız sonsuz. Haberde bizim de bir fikrimizi, bizim de bir yorumumuzu almanız bizim için çok önemli. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, Basın Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Gazetecilerin daha rahat, daha özgür ortamda çalışabilmeleri için yasal ve çağdaş düzenlemelerin gerektiğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Basının sıkıntılarını biliyoruz. Dünyada basın özgürlüğü hiç tartışılmıyorken, gazetecilere ve basın mensuplarına verilen değer ortadayken ülkemizdeki durum ise çok farlı. Düşündüğünü yazabilen basın mensubu arkadaşlarımızın daha rahat, daha özgür ortamda çalışabilmeleri için yasal ve çağdaş düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Bizler de bu anlamda elimizden geleni yapmaya hazırız. 15 aydır birlikte çalışıyoruz. Yazacaksınız, farklı düşüneceğiz, yaptığımız çalışmalara, eylemlere ve söylemlere farklı bakacasınız, eleştireceksiniz. Bunlar basının güzelliğidir, bizlere katkı sağlamasıdır. Saygımız sonsuz. Haberde bizim de bir fikrimizi, bizim de bir yorumumuzu almanız bizim için çok önemli. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, Basın Bayramınızı kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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