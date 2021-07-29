Başkan Demirtaş: "İlçemize yakışır hizmetler için tüm resmi kurumlarla istişare ve iş birliği içerisindeyiz"
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Başkan Demirtaş: "İlçemize yakışır hizmetler için tüm resmi kurumlarla istişare ve iş birliği içerisindeyiz"

Başkan Demirtaş: 'İlçemize yakışır hizmetler için tüm resmi kurumlarla istişare ve iş birliği içerisindeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SAMSUN (İHA) – İlkadım ilçesinde bulunan resmi kurum ve kuruluşlara yönelik nezaket ziyaretlerine başlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyemizin çalışma alanları ve konularının önemli bir kısmında kurumlarımızla istişare ve bazı durumlarda iş birliği gerekmektedir.

SAMSUN (İHA) – İlkadım ilçesinde bulunan resmi kurum ve kuruluşlara yönelik nezaket ziyaretlerine başlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyemizin çalışma alanları ve konularının önemli bir kısmında kurumlarımızla istişare ve bazı durumlarda iş birliği gerekmektedir. Bunun için görüşmelerde bulunuyoruz" dedi.

Başkan Demirtaş, ilk olarak Basın İlan Kurumu Müdürü Mustafa Bayraktar'ı ziyaret etti. Akabinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Halim Özdemir'i makamında ziyaret eden Başkan Demirtaş, "Hizmetlerde kurumlar arası ilişkilerin çok önemli. İlkadım Belediyesi olarak insana hizmeti esas alan, insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla tüm kurumlarımız ile uyum içinde çalışıyoruz. İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlarımız kendi faaliyet alanları içinde ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için önemli hizmetlerde bulunmakta ve yatırımlar yapmaktadır. Vatandaş odaklı çalışan tüm kurum ve kuruluşların çabalarının önemsenmesi ve takdir edilmesi gerekiyor. Belediyemizin çalışma alanları ve konularının önemli bir kısmında kurumlarımızla karşılıklı olarak sık sık kurum amirleri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Basın İlan Kurumumuza ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze nezaket ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kurum ve kuruluş ziyaretlerimiz devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'İlçemize yakışır hizmetler için tüm resmi kurumlarla istişare ve iş birliği içerisindeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Demirtaş: "İlçemize yakışır hizmetler için tüm resmi kurumlarla istişare ve iş birliği içerisindeyiz" - Haberler
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