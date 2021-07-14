Başkan Demir: "Toybelen Türkiye'nin en modern sanayi sitesi olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi esnafı ile bir araya gelerek, "İki yıl içerisinde alt yapısı ve üst yapısıyla tamamen bitirilmiş olacak Toybelen'de esnaflık yapacaksınız. Orası Türkiye'nin en modern sanayi sitesi olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi esnafı ile bir araya gelerek, "İki yıl içerisinde alt yapısı ve üst yapısıyla tamamen bitirilmiş olacak Toybelen'de esnaflık yapacaksınız. Orası Türkiye'nin en modern sanayi sitesi olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi esnafı ile kahvaltıda buluştu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kaymakamı Mahmut Helal, Madeni ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, Canik İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şafak ile birlikte esnafla bir araya gelen Başkan Demir, sorunları dinleyip Toybelen projesinde gelinen son durumu anlattı.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin, Türkiye'de 36 senede dönüşüme tabi tutulan ender yerlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Demir, "1970'li yıllarda başladı, 1980'lerde taşındı, aradan 40 yıl geçmeden Gülsan Sanayi Sitesi dönüşüme tabi tutuldu. O günkü imarı bilenler biliyor. Geçici süreli imarı olan tek yer Türkiye'de burası. Ne demek bu biliyor musunuz? Başlarken daha sonra burası kalkacak diye karar almışlar. Türkiye'de bunun bir başka örneği yok" diye konuştu.

"Ankara yolundan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na birleşen kavşak nizami değil"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte ilçenin yaklaşık 50 yıllık planını hazırladıklarını ifade eden Başkan Demir, "Aynı şekilde İlkadım'da da planlama yapıyoruz. Plansız hiçbir bölge kalmayacak. Batı Çevre Yolu projesi de onaylandı. Bayramdan sonraki kısa süre içerisinde Ulaştırma Bakanımız Samsun'a gelecek. Şehir hastanesinin yolunu da kendisiyle konuştuk. Onu da karayollarına yaptıracağız. Uygulama projesi başladı. Bir de Ankara yolundan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na birleşen yeni yapılan bir kavşak var. Orası nizami değil. Oraya yeni bir proje geliştiriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan çevre yoluna direkt nasıl geçeriz bunun hesabını yapıyoruz. Alttaki yapıyı yıkmadan geçebilecek miyiz buna çalışıyoruz. Orada sabah ve akşam gidin bakın 2 kilometre kuyruk oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Başka şehirlere de örnek olacak

2023 yılının Samsun için birçok projenin yapılıp neticeye ulaşılacak yıl olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gülsan Sanayi sitemizdeki esnaflarımızla birlikte yaptığımız proje kapsamında Toybelen'e de taşınmış olacağız. Türkiye'nin en modern ve tek deniz manzaralı sanayi sitesi Samsun'da olacak. Bize büyük desteği olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da katılımıyla orada bir temel atma töreni yapacağız. Orayı enfes bir şekilde sizin hizmetinize sunacağız. 3 girişi olacak. Korumalı, muhafazalı, giriş çıkışı kontrollü, bütün yolları yapılacak. Camisi, restoranı, ticari alanlarıyla kent dokusu içerisinde en modern sanayi sitesini Türkiye'de ilk defa gerçekleştirmiş olacağız. Bunun Türkiye'de başka şehirlere de örnek olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Gülsan'ın yerine millet bahçesi

Toybelen Sanayi Sitesi'ni 2023 yılında altyapısı ve üst yapısıyla tamamen bitirip hizmete alacaklarını söyleyen Başkan Demir şunları ifade etti:

"Şuanda orada SASKİ bütün çalışmalarını yapıyor. Gülsan Sanayi Sitesi'nin mevcut alanında da yeni bir kent dokusu oluşturmayacağız. Tamamını kamulaştıracağız. Burada çok güzel bir proje çalışması devam ediyor. Çok güzel bir cami külliye, bir botanik bahçe içerisinde millet bahçesi ve doğu parkı da ilave ediyoruz, 20 metrelik bir köprü ile karşıya geçilecek. Buradaki 656 dönümlük dokuyu Samsun'un kalbine yerleştireceğiz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gayret ediyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı