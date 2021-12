Başkan Dağtekin, Adıyaman'ın İl oluşunun 67. yıl dönümünü kutladı

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın 1 Aralık 1954 tarihinde Malatya'dan ayrılarak il oluşunun 67. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Adıyaman'ın çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını, arkeoloji, tarih, doğa ve ekoloji zenginliğiyle paha biçilemez bir il olduğunu ifade eden Başkan Dağtekin, "Aslında tarihsel sürece baktığımız başta Perre Antik Kent olmak üzere bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Adıyaman'ımız il olma hüviyetinin çok daha öncelere dayandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun en bariz örneklerinden biri olan Samsat ilçemizdir. Sümerler döneminde Hitit Krallığının merkezi konumunda bulunan bu bölgelerimiz Osmanlı döneminde ise sancak merkezi haline gelmiştir. Bizim için aslolan ise tarihi ve kültürüyle zengin olan ilimizin sahip olduğu olağan üstü meziyetleri, imkanları ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Allah'a hamdolsun AK Parti hükumetimizin 19 yıllık iktidarı döneminde her alanda gelişen, dönüşen bir Adıyaman'ı inşa ettik. Etmeye devam ediyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora, sosyal konutlardan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda Adıyaman'ımıza çağ atlattık. AK Parti dönemi öncesi hayal denilen birçok proje AK Parti döneminde gerçekleşti. AK Parti dönemi öncesi her daim siyasi popülizmden öteye gidemeyen Nissibi Köprüsü yine bizim dönemimizde inşa edilerek adeta gönül köprüsü olmuş ve Adıyaman'ı çıkmaz sokak olmaktan çıkarmıştır. Hali hazırda devam eden bağlantı yollarının bitirilmesi ile inşallah Adıyaman önemli bir kavşak ve cazibe merkezi olacaktır.

Aynı şekilde sağlık alanında da dev yatırımlar Adıyaman'ımıza kazandırıldı. 2003-2019 yılları içerisinde: 9 Hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), 1 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3 Toplum Sağlığı Merkezi, 26 Aile Sağlığı Merkezi, 9 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 4 Sağlık Evi,7 adet ise sağlık tesisleri kuruldu. Toplamda sağlık yatırımlarına toplam 465.927.905 TL yatırım yapıldı. Yılları yılı dışarı sevklerle vatandaşlarımızın mağduriyeti 2015 yılında hizmete açtığımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile son buldu. Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde bu hastane yatırımlarımızın önemini bir kez daha görmüş olduk. Yine pandemi dönemine rağmen sağlık yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hemen yanı başına inşa edilen 300 yataklı Kadın Doğum Hastanemizin inşaatı hızla devam etmektedir. 55 Dönümlük arazi üzerinde kurulan 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 4 farklı binadan oluşan bir sağlık kompleksiyle birlikte bu alan adeta sağlık kampüsüne dönüşecektir. Bir tarım kenti olan Adıyaman'ımızda bilhassa sulama projeleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2021 yılları arasında Adıyaman'a toplam 1 milyar 939 milyon yatırım yapılarak 76 tesis, hizmete alınmıştır. Bu tesisler 4 içme suyu, 4 baraj, 2 gölet, 6 sulama tesisi 1 arazi toplulaştırma, 44 taşkın koruma tesisi ve 15 HES tesisidir. Yıllık 33 milyon m3 içme ve kullanma suyu temin edilerek 300 bin kişiye içme kullanma suyu temin edilmiştir. Barak depolama kapasitemiz 4.24 milyon m3, gölet depolama kapasitemiz 1.3 milyon m3 hacme ulaşmıştır. Toplam 111 bin 700 dekar arazi sulamaya açılmış yıllık 91 milyon 100 bin TL zirai artışı sağlanmıştır. Son olarak Adıyaman'ımızın mega projelerinden biri olan Koçali Barajımız ile ilgili önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Yapım çalışmalarına hız verilen Adıyaman'ın bereketli topraklarına can suyu katacak Koçali Barajı'nda sulama kanalı tünellerin inşaatına başlanmasıyla çok önemli bir virajı daha geride bırakmış olduk.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takipçisi olduğu projeyi inşallah en kısa sürede bitirmiş olacağız. Bu ve buna benzer bir çok projeyi kazandırdığımız ve hali hazırda devam eden projelerin bitirilmesiyle Adıyaman'ımız sosyo-ekonomik gelişmişliği bakımından çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. AK Parti İl Başkanlığı olarak bu projelerimizi titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bizlere memleketime hizmet etme imkanı veren Allah'a hamd ediyor, şehrimizi daha iyi yerlere taşıma noktasında üzerimize düşen her şeyi heyecanla yapmakta olduğumuzu belirtmek istiyorum. Güzel şehrimin her bir ferdini sevgiyle selamlıyor, bu vesile ile kültürlerin ebrusu, medeniyetlerin buluştuğu, etkileşimin köprüsü, her yönü ile övgüye layık olan Adıyaman'ımızın il oluşunun 67. yılını kutluyorum" dedi. - ADIYAMAN

