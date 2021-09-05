Başkan Coşar Pazarcı esnafını ziyaret etti

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ilçede kurulan pazar yerini ziyaret etti.

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ilçede kurulan pazar yerini ziyaret etti. Pazar esnafı ile pazar alışverişine gelen vatandaşlara "Hayırlı Pazarlar" dileğinde bulunan Başkan Coşar, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Zaman zaman pazar esnafından alışveriş de yapan Coşar, pazar esnafı ile vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi.

Her zaman halkın içinde olacaklarını belirten Başkan Coşar, "Birlikte yöneteceğiz diyerek yola çıktık. Hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bir araya geldiği pazar yerleri halkımızla buluşmamız açısından önemli. Biz de pazar yerlerimizi gezerek halkımızla buluşuyoruz, onları dinliyoruz sıkıntılarını, istek ve önerilerini dinliyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket edeceğiz. İlçemizin daha da gelişip büyümesi için 7 gün 24 saat çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Pazar yeri gezisi sırasında vatandaşların ilgisiyle de karşılaşan Başkan Coşar, "Bu gezilerimizin amacı eksiklikleri yerinde tespit etmek. Çünkü bir eksiklik veya sorunu en iyi sorunu yaşayan halkımız bilir. Biz de bu tür gezilerde sorunları birinci ağızdan öğrenme imkanı buluyoruz. Her bir vatandaşımızın, esnafımızın fikri bizim çok önemli. Dolayısıyla ilçemizi yönetirken halkımızın ve esnafımızın taleplerini de dikkate alan bir anlayışa sahibiz" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı