Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile birlikte şiddetli yağıştan dolayı olumsuz etkilenen Ebiç ve Mahzemin Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından incelemelerde bulundu
19.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:57

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile birlikte şiddetli yağıştan dolayı olumsuz etkilenen Ebiç ve Mahzemin Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, olumsuz hava şartlarından kaynaklı sıkıntıların telafisi için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.

Ebiç ve Mahzemin Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, aşırı yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyulan müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; "Kayseri'ye yağan yoğun yağışın en fazla etkilemiş olduğu yerlerden olan Ebiç ve Mahzemin 'de incelemelerde bulunduk. Yaklaşık metrekareye 42 kilogram gibi yağan yağmur neticesinde ve daha çok tarım arazisinin olduğu kısım, olumsuz etkilenmiş durumda. Bu noktada çiftçilerimizin beklentileri ve yapılması gereken konularda elimizden geleni fazlasıyla yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı titizlik ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Sevindirici olan can kaybının olmaması, barınaklarda ve evlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasıdır. Diğer taraftan ise çiftçimizin emek verdiği ve artık hasada yaklaştığımız şu günlerde özellikle buğday ve arpada olumsuz etkilerini gördük. İnşallah bunların bertaraf edilmesi noktasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz arazide çalışma gerçekleştirmektedir. Devletimiz, imkanlarını seferber ederek, çiftçilerimiz yanında ve yapılması gerekenleri yapacak. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde burada yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bir kez daha hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün çiftçi kardeşlerime sağlıklı ve sıhhatli günler diliyorum."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek noktaladı. Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ise şiddetli yağıştan dolayı Ebiç, Mahzemin ve kısmen de Yemliha bölgesinde tarım alanları olumsuz etkilendiğini belirterek, "Teknik personelimiz, bölge bölge hasar tespitini yapacaklar. Mahzemin Mahallemizde özellikle arpa ve buğday da hasar olduğunu tespit ettik. Diğer ürünlerde ne kadar hasar olduğunu öğrenmek için detaylı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'a incelemeler sırasında Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım'ın yanı sıra Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve mahalle muhtarları eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Selda Bağcan Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Çolakbayrakdar, şiddetli yağışın ardından incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:23:58. #1.14#
title