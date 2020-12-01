Başkan Cemil Deveci: "Pandemi sürecinde Samsun'daki tüm kurumlar ile iş birliği halindeyiz"

Atakum Belediye Meclisi, kente deprem izleme istasyonlarının kurulması, Kültür Merkezi'nin tamamlanması ve eğitime sağlanacak destekleri görüştü.

Korona virüs salgını ile mücadelede tüm kamu kurumları ile iş birliği içerisinde çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Av. Cemil Deveci, karantinadaki yurttaşların evlerine her gün yemek dağıtıldığını hatırlatarak AtaMarket Gıda Bankası'na destek beklediklerini kaydetti.

Atakum Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda Atakum Kültür Merkezi'nin tamamlanması, kente deprem izleme istasyonlarının kurulması ve eğitime sağlanacak destekler görüşüldü. Başkan Deveci, Yenimahalle 3145. Sokak'ta yapılan parka, geçen ekim ayında yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir'in adının verildiğini, Şehit Polis Hakan Kara'nın isminin de Atatepe Mahallesi 3512. Sokak'ta inşa edilen parkta yaşatılacağını açıkladı. Atakum Belediye Meclisi'nin CHP ve İYİ Parti'li üyeleri, verdikleri ortak önerge ile Atakum'daki bir parka 'Sağlık Çalışanları' adının verilmesini teklif etti. Tüm meclisin desteklediği teklif, oybirliği ile kabul edildi. Atakum Belediyesi'nin korona virüs salgını ile mücadele sürecinde etkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Deveci, "Kaymakamlığımız ile ortak bir süreç yürütüyoruz. Zaman zaman Sayın Valimiz de katılıyor. Pazar denetimlerimizi Kaymakamlık ile birlikte sürüyor. Filyasyon ve karantina denetim çalışmalarını İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yapıyoruz, araç ve personel desteği veriyoruz" dedi.

"Pandemi destek ekibimiz kapı kapı yemek dağıtıyor"

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi'nin Özgür Bölüşüm Derneği ve AtaMarket Gıda Bankası ile birlikte korona virüs nedeniyle evlerinde zorunlu izolasyonda bulunan yurttaşlara kapı kapı dolaşarak yemek dağıtımı yaptığını hatırlatan ve gıda bankasına destek isteyen Başkan Deveci, "Hasta olup evde koruma altına kalan ailelere yemek desteği sağlıyoruz. Gıda bankasına ilişkin sizin dikkatinizi bir kez daha çekmek istiyorum. Aranızda farklı iş çevreleri ile ilişkide olan birçok arkadaşımız var. Gıda bankası çok önemli bir konu arkadaşlar. Bu protokol sizin oylarınızla imzalandı. Karadeniz'de tek ve çok başarılı bir uygulama. Tam zamanında açtık. Çünkü öyle görünüyor ki 2021'i de sıkıntılı geçireceğiz. Hastalıktan kurtulsak bile ekonomik sıkıntılar yakamızı bırakmayacak. Gıda bankasının; inancımızdan, kültürümüzden, gelenek ve göreneklerimizden aldığımız dayanışma kültürünün karşılığının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biliyorsunuz, gıda bankasına yapılan yardımlar vergiden de düşülüyor. Bu konuda sohbeti geçen her yerde sizden Atakum Belediyesi'nin bu faaliyetini anlatmanızı rica ediyorum. Bu yolla önemli bir kamu hizmetine dayanışma sağlamış olursunuz" diye konuştu.

"Samsun'da deprem riski bir derece yükseldi"

Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin farklı kentlerine Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları kuran Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ile işbirliği yapılmasını görüştü. Mecliste oybirliği ile komisyona sevk edilen karara göre, Atakum Belediyesi, DOHAD tarafından Samsun'da kurulacak ve Türkiye'nin batı bölgelerindeki diğer noktalar ile eşgüdümlü şekilde çalışacak olan Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları için destek sağlayacak. Atakum'da kurulacak olan istasyonlar ile depremlere ilişkin sistematik olmayan yer hareketleri izlenerek ve olası depremlerin önceden tahmin edilmesine katkıda bulunulacak. Samsun'da deprem riskinin bir derece yükseltildiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde yer hareketlerinin ölçümüne ilişkin cihazlar kuruluyor. Bunu belediyelerle ortak bir protokol dahilinde yürütüyorlar. Bizim yükümlülüklerimiz var, onların yükümlülükleri var. Faydalı ve kamu yararı olan bir hizmet. Samsun deprem yönünden bir derece daha yükseltildi ikinci derece deprem bölgesi ilan edildi. Bu yönüyle böyle bir hizmetin yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Kültür merkezi için bakanlıktan destek talep edeceğiz"

Atakum Belediye Meclisi, Mimarsinan Mahallesi'nde inşasına 2012 yılında başlanan ancak kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan Atakum Kültür Merkezi'nin yapım işleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na destek başvurusunda bulunulmasını görüştü. Meclis'in oybirliği ile komisyona sevk ettiği karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi' kapsamında hibe ve kredi başvurusu yapılacak. Başkan Cemil Deveci, "Çok amaçlı bir toplantı salonu var. Bir proje hazırlamıştık. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu tip yer ve projelere ilişkin hibe, kredi olanağı sağlıyor. Meclis kararından sonra Bakanlığa talebimizi, projemizi ileteceğiz. Buradaki Çevre ile Kültür bakanlıklarının yetkilileri inceleme yaptılar. Yüzde 50'sinden fazlası belediye tarafından tamamlanan projelerde bakanlık bitirilmesi için üzerini tamamlıyor. Bizim de yüzde 54 oranında civarında imalatımız var. Geri kalan bölümünün tamamlanması adına bakanlıktan kredi talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Belediye hizmetlerini sivil toplumla yürütmeye çalışıyoruz"

Ayrıca Atakum Eğitim Kooperatifi (ATEK) ile ortak hizmet protokolü imzalanmasına yönelik karar da Meclis'te oybirliği ile komisyona sevk edildi. Protokol hakkında Meclis üyelerine bilgi veren Başkan Deveci, "ATEK bizim eğitim anlamında kuruluşuna öncülük ettiğimiz kooperatif. Belediyenin belli başlı hizmetlerini kooperatifle işbirliği yaparak sürdürmeyi düşünüyoruz. Daha çok belediye hizmetlerini, kamu ağırlıklı da olsa sivil toplum örgütleriyle, buna benzer gönüllülerle birlikte taşınmasından ve yükün paylaşılmasından yana bir model geliştiriyoruz. Daha önceki toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni örnek vermiştim. Bir kez daha tekrar edeyim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle birlikte proje üretebilme uygulamasının içinde Türkiye'nin ilklerinden biri. Bu başarının üzerine doktora tezi çalışılmış. Biz de buna benzer bir yöntemle gidiyoruz. Siz meclis üyelerinden de kendi çevrenizde buna benzer Atakum'a taşımanız gereken, Atakum ile paydaş olarak görmemiz gereken sivil toplum kuruluşları ile aramızda diyalog sağlamanızı rica ediyorum" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı