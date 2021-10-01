Başkan Çebi'den Önemli Açıklamalar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Çebi'den Önemli Açıklamalar

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Çebi'den Önemli Açıklamalar

Araklı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Recep Çebi başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araklı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Recep Çebi başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Recep Çebi gündeme geçmeden önce yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Araklı'da doğalgaz çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Çebi; "2022 yılında inşallah ilçe merkezimizin tüm kesimine doğalgaz ulaşmış olacak. Vatandaşlarımızın bu konuda yoğun bir talebi var. AKSA ile görüşmelerimiz neticesinde yatırım programı kapsamında doğalgazı her evle buluşturacağız. Trabzon caddesinde Büyükşehir belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje tamamlandıktan sonra Araklı'nın merkezi dediğimiz alan bambaşka bir görünüme kavuşacaktır. Ayrıca sıvasız ve boyasız evlerin oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için başlattığımız proje ise adeta sokak sağlıklaştırma projesini destekleyici nitelikte oldu. İki projenin oluşturduğu güzellik ile birlikte çok güzel bir tablo oluşmasını bekliyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar Araklı'nın daha güzel ve yaşanabilir bir yer olması yönündedir. Gayret ve azimle ilçemizi daha da geliştireceğiz. " ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Pınar Deniz
Spor Ali Palabıyık Mesut Özil Salih Uçan Umut Meraş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Çebi'den Önemli Açıklamalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 14:00:06. #1.11#