Başkan Çebi'den Önemli Açıklamalar

Araklı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Recep Çebi başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Recep Çebi gündeme geçmeden önce yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Araklı'da doğalgaz çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Çebi; "2022 yılında inşallah ilçe merkezimizin tüm kesimine doğalgaz ulaşmış olacak. Vatandaşlarımızın bu konuda yoğun bir talebi var. AKSA ile görüşmelerimiz neticesinde yatırım programı kapsamında doğalgazı her evle buluşturacağız. Trabzon caddesinde Büyükşehir belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje tamamlandıktan sonra Araklı'nın merkezi dediğimiz alan bambaşka bir görünüme kavuşacaktır. Ayrıca sıvasız ve boyasız evlerin oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için başlattığımız proje ise adeta sokak sağlıklaştırma projesini destekleyici nitelikte oldu. İki projenin oluşturduğu güzellik ile birlikte çok güzel bir tablo oluşmasını bekliyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar Araklı'nın daha güzel ve yaşanabilir bir yer olması yönündedir. Gayret ve azimle ilçemizi daha da geliştireceğiz. " ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri