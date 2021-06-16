Başkan Çakmak Özel Öğrencilerle Çocuk Oyun Parkının Açılışını Yaptı
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Başkan Çakmak Özel Öğrencilerle Çocuk Oyun Parkının Açılışını Yaptı

Başkan Çakmak Özel Öğrencilerle Çocuk Oyun Parkının Açılışını Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, özel öğrencilerle bir araya gelerek yapılan çocuk oyun parkının açılışını yaptı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, özel öğrencilerle bir araya gelerek yapılan çocuk oyun parkının açılışını yaptı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, bir süre sohbet ettiği öğrencilerin taleplerini dinledi.

Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan çocuk oyun parkının açılışını yapan Çakmak, çocuklarla oyun oynadı.

Eğitime her alanda destek vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Ayşe Çakmak, dezavantajlı özel öğrencilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getirdi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu idarecilerinin çocuk oyun alanı talebini geciktirmeden yerine getirdiklerini ifade eden Çakmak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğimizin teminatı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Gelecek nesillerin vatanına ve milletine duyarlı olarak yetişmeleri amacıyla tüm imkanlarımızı zorlayarak eğitime her alanda destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda özel çocuklarımız için oyun alanı talebini zaman kaybetmeden karşıladık. Bugün de yapımı tamamlanan oyun parkının açılışını gerçekleştirdik. " dedi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ile bir araya gelmenin heyecanını yaşayan özel öğrenciler, oyun alanı için teşekkür etti.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da eğitime verdiği destek nedeniyle Başkan Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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