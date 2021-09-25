Başkan Büyükkılıç, 'Hayırlı Olsun' Ziyaretlerinde Bulundu, Gençlerle Buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç, 'Hayırlı Olsun' Ziyaretlerinde Bulundu, Gençlerle Buluştu

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Büyükkılıç, 'Hayırlı Olsun' Ziyaretlerinde Bulundu, Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Baro Başkanı olarak seçilen Avukat Ali Köse ile Türk Eczacılar Birliği 12.

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Baro Başkanı olarak seçilen Avukat Ali Köse ile Türk Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası seçimlerinde güven tazeleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç ayrıca, bir alışveriş merkezinde gençlerle bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte ilk ziyaretini Türk Eczacılar Birliği'ne yaptı. Burada yeniden güven tazeleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ugˆur Nuri Akın'ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Akın'ı tebrik ederek, görevinin tüm Eczacı Odası için hayırlı olmasını temenni etti.

"PANDEMİ ZAMANINDAN BERİ MEMDUH BAŞKANIMIN BİZLERE EMEĞİ ÇOK"

Görüşme sırasında 'Memduh Başkanımın bizlerde emeği çok' diyerek, pandemi zamanından bu yana Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın daima yanlarında olduğunu dile getiren Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın, şöyle konuştu: "Sayın başkanımız en başından beri ne istediysek yanımızda oldu. Sağ olsun pandeminin başında eczanelerimizin dezenfekte edilmesi olayı vardı. Hemen bir telefonumuzla aynı gün başladı ve uzun süre de devam etti. Tüm belediyelerimize de sizler aracılığınızla teşekkür ederim. Bizi kırmadılar. Yoğun bir şekilde atlattık. Memduh Başkanımın emeği çok. Diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz. Kayseri de olduğu kadar koordineli bir yer yokmuş.

"YENİ BARO BAŞKANI'NI DA TEBRİK ETTİ

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Baro Başkanı olarak seçilen Av. Ali Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevini tebrik etti.

GENÇLERLE AVM'DE BULUŞTU

Öte yandan gençleri geleceğin aynası olarak gördüğünü her fırsatta ifade eden Başkan Büyükkılıç, Mix Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, burada keyiflice kahve içip sohbet eden gençlerin sıcak sohbetlerine eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Seda Sayan Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Lionel Messi Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Büyükkılıç, 'Hayırlı Olsun' Ziyaretlerinde Bulundu, Gençlerle Buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 20:36:48. #1.17#