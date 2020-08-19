Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi LGS'de dereceye giren öğrencilerle buluşan Başkan Büyükakın, "Başarının tek bir sırrı var, çalışmak, çalışmak, çalışmak" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam 500 puan alan ve Pandemi sürecinde sınavlara Bilgievleri'nde hazırlanarak yüzde ikilik dereceye giren öğrenciler, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından ödüllendirildi. Başarı elde eden öğrencilerle birlikte ailelerini de konuk eden Başkan Büyükakın, elde edilen başarıdan dolayı emekleri olan herkese teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in de hazır bulunduğu birliktelikte başarının sırrını "Çok çalışmak" olarak dile getiren Başkan Büyükakın, "Rabbim başarılarınızı daim eylesin. Bundan sonraki süreçte çok daha güzel başarıla imza atarsınız ve ülkemizin bayrağını en güzel şekilde temsil edersiniz. Hepinizi gözlerinden öpüyor ailelerinizi tebrik ediyorum" dedi.

"BİZ ÇOK GÜÇLÜ VE ONURLU BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ"

LGS'de 500 tam puan alan beş öğrenci, yüzde ikilik dilime girerek önemli başarı sağlayan 18 Bilgievi öğrencisi ve aileleri katıldığı birliktelikte yaptığı konuşmada Başkan Büyükakın, "Sizler ve tüm öğrencilerimiz bizim için çok kıymetlisiniz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak ve bu emaneti sizlere teslim edeceğimiz nesillersiniz. Biz çok güçlü ve onurlu bir milletin evlatlarıyız. Biz ne kadar güçlü olursak bu dünyada huzur, barış ve kardeşlik olacak. Biz ne kadar emek verir ne kadar çalışırsak, sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek yarın hem Türkiye daha güçlü olacak hem daha güzel olacak hem de dünya bundan nasibini alacak" vurgusu yaptı.

"BAŞARININ TEK BİR SIRRI VAR, ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK"

LGS'DE dereceye giren öğrencilerle ve aileleriyle olan buluşmasında, "Sizler iyi yetiştiğinizde dünyada da barış, kardeşlik ve adalet hâkim olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak diyoruz ki sizin iyi yetişmeniz için elimizden ne geliyorsa yaparız. Sizlerin tarihini, milleti ve içinden çıktığı medeniyetin ne demek olduğunu bilen, dünyayı tanıyan, yabancı bir dili veya dilleri bilen, bir spor dalıyla uğraşan, güzel sanatların alanıyla ilgilenen, kendi değerler sistemiyle yetişmiş, dünyada başarılı namzet insanlar olmanız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki başarılı olmak için daha çok çalışın. Çünkü başarının tek bir sırrı var, çalışmak, çalışmak, çalışmak" şeklinde konuştu.

"TÜM İMKÂNLARIMIZLA DESTEKLEYECEĞİMİZİ BİLMENİZİ İSTİYORUZ"

"Kişi için sadece çalıştığının karşılığı vardır" diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerin başarısının devam etmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar arkanızda olacağımızı, sizi tüm imkânlarımızla destekleyeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Şimdiye kadar gösterdiğiniz başarının çok daha fazlasını bundan sonra da gösterirsiniz.İnşallah sizler de bu millete katkı sağlayan insanlar olursunuz. Ailelerinize bu başarıdaki payları için teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti.

"DÜNYADA SÖZ SAHİBİ ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK"

"Bizim milletimiz hep birlikte top yekûn bir yükselişte" vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, "Bu yükselişin çok daha güzel sonuçlarını belki bizler göremeyeceğiz ama sizler göreceksiniz. Bizim milletimiz önümüzdeki çok yakın bir süreçte bu dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkelerden biri olacak. Bununda mimarları sizler olacaksınız. Bizler size inanıyor ve güveniyoruz. Sizin yarının büyük Türkiye'sini dünyaya huzur getiren, dünyaya barış, kardeşlik getiren ülkesini inşa edecek, keşifleri ve buluşları yapacak bilim insanları olabilmeniz için bizim üzerimize düşen her neyse biz yapmaya hazırız" diye konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, tam 500 puan öğrencilerden Burak Bera Özbay, Ömer Barış Kestem, Ayşe Bahar Taktak, Nehir Ilgın Kartal ve Deniz Yenigün Özel'in yanı sıra Bilgievleri öğrencileri Yusuf Rıza Altuğ, Canan Oğur, Ahmet Emir Kaya, Ahmet Yasir Köksal, Yusuf Çevik, Ömer Ahmet Işık, Esmanur Akyol, Ahmet Harun Açık, Fatih Bulut, Mehmet Efe Koç, Zeynep Özge Toptaş, Serdar Bilgin,

Kerem Gürsevinç, Aydan Güneş, Sude Nur Utaş, Esra Kangal, Ayşenur Demir ve Hamza Erdem Altınbaş'a hediyelerini takdim ederken öğrenci ve aileleriyle anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE DESTEK OLUNDU

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye'nin 42 ilinden toplam 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterirken, bu yıl 5 öğrencide ilimizden çıktı. Pandemi sürecinde sınavlara Bilgievleri'nde hazırlanarak yüzde ikilik dilime giren öğrencilerin başarısı da dikkatlerden kaçmadı. Bilgievleri'nde pandemi sürecinde sınav hazırlığı yapan 8. Sınıf öğrencilerinin sürecine destek olabilmek amacıyla çeşitli eğitim araçları ile dersler devam etmişti. 2020 yılında Bilgievi etkinliklerine katılan 18 öğrenci sınavda yüzde 2'lik dilime girerek gelecek adına önemli bir adım attı. Kocaeli'de bulunan 17 Bilgievinden öğrenciler başarılı olurken özelikle Gebze Hüma Hatun Bilgievi bu alanda 7 öğrenciyle önemli bir başarı elde etti.

Kaynak: Bültenler