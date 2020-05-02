Başkan Büyükakın, gece denetimlerini sürdürüyor
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Başkan Büyükakın, gece denetimlerini sürdürüyor

Başkan Büyükakın, gece denetimlerini sürdürüyor
02.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:26

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit SEKA tünel üstü üst yapı çalışmasını gece yarısı yerinde denetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit SEKA tünel üstü üst yapı çalışmasını gece yarısı yerinde denetledi.

Küresel salgın hale gelen Covit-19 ile mücadelede çok önemli adımlar atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda alt ve üst yapı noktasında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın İzmit SEKA tünel üstü üst yapı çalışmasını gece yarısı yerinde denetledi. Uzunca bir zamandır kullanılan ve trafik akışını yavaşlatmaya başlayan küp taşların yerine yaklaşık 1000 ton asfalt serimi yapılacak bölgede inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Kocaeli halkına canla başla hizmet etmeye devam eden işçilerle de yakından ilgilendi. Başkan Büyükakın'a denetimlerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve diğer teknik ekip eşlik etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ve gerekli talimatları veren Başkan Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Daha önceki yıllarda buraya parke ve küp taş döşenmişti. Zaman içinde buradaki trafiği yavaşlatan sonuçları olduğunu gördük. Planlamamızı yapmıştık. Küp taşları alarak yerine de asfalt dökerek trafiğin daha hızlı hareket etmesini istedik. Sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek buradaki çalışmayı arkadaşlarımız bir gün içerisinde bitirecekler. Sokağa çıkma kısıtlamasının verdiği trafik kolaylığını da burada ve Kocaeli'nin her noktasında ön planda tutacak şekilde kullanıyoruz. Mevcut durumdan yararlanarak işlerimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Kentimizin birçok noktasında halkımızın taleplerini planlamıştık. Bu durumu değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Asfalt dökümü sırasında alın teri dökerek Kocaeli'ne hizmet eden çalışanlara ayrıca teşekkür eden Büyükakın, "Çalışanlarımızın emeğini çok iyi biliyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen bu gece vakti vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma adına çalışıyorlar. Her bir mesai arkadaşıma Kocaeli'de yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kocaeli'ne hizmet etmek için tüm emekçi kardeşlerimle aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Burada gördüğümüz ve bir kez daha şahit olduğumuz alın teri çok kıymetli. Çalışanlarımız, kentimizin gelişimine ve mutluluğuna dönük büyük bir emek ortaya koyuyorlar. Bu alın teri kutsaldır ve her türlü saygıyı hak etmektedir. Bir kez daha hemşehrilerimize hizmet eden çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür ediyorum. Biz işçimizi, çalışanımızı, emekçimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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