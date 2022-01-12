Başkan Büyükakın: Eğilmedik, bükülmedik, istiklalimize de leke sürdürmedik

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi'nin bölge esnaflarıyla bir araya geldi. Yerel ve ulusal konular başta olmak üzere uluslararası arenadaki birçok konunun da ele alındığı birliktelikte, hemşerilerinin kendilerine olan güvenine dönük olarak, "Halkımızla birlikte sırt sırta, gönül gönüle vererek ülkemizle birlikte şehrimizi güçlendirmeye, büyütmeye, hedeflerimize her gün biraz daha yaklaştırmaya çalışıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Bunu da başaracak güçte ve kabiliyetteyiz. Kocaeli'ne aşkla hizmet etmekten, milletimizin hizmetkârı olmaktan çok büyük şeref duyuyoruz. Bir yandan insanımızın derdiyle dertleniyor, sorunlarına çareler üretiyor, diğer bir yandan şehrimizi 2053'e, 2071'e hazırlıyoruz" ifadelerini sarf etti.

"BİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEYİZ"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, esnafı dinleyen ve taleplerine dönük atılacak adımlar hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, "Kalbimiz millet ve memleket sevdasıyla dolu. Halkımızın emanetine sıkı sıkıya sarılıyor, davamızın bayrağını da daha da yükseğe çıkartmak için çalışıyoruz. Biz milletimizin gönlündeyiz. Çok şükür bunun böyle kalması içinde hizmetlerimize, icraatlarımıza ve gönülden gönüle muhabbetimize aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

"HİZMET ÜRETMEDE BİR ADIM DAHİ GERİ DURMAK YOK"

"Hemşerilerimiz bizi nasıl seviyorsa biz de tüm kardeşlerimizi Allah için seviyoruz" şeklinde konuşarak buluşmanın ardından bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Ecdadımızın bize emanet ettiği bu kentin her köşesinde yaşayan tüm koca yürekli insanlarını seviyoruz. Tabi bunun yanında Başiskele ilçemize 108 eser ile 422 milyon 723 bin TL'lik yatırım yaptık. Allah'ın izniyle yapmaya da devam ediyoruz. İlçemize onlarca yatırımı kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Durmayacağız, milletimize hizmet üretmede bir adım dahi geri durmak yok. Sahadayız, halkımızla iç içeyiz. Bugünden daha fazla milletimizle buluşacağız. Teşkilatlarımızla birlikte milletine hizmet eden kadrolar olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz ve kentimiz için gecemizi gündüzümüze katacağız" ifadelerini sarf etti.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ AYDINLIKTIR, ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK BİTMİŞTİR"

Zorlu bir coğrafyada yaşadığımızın altını çizen, yurt içinde ve yurt dışında planlanan operasyonların tek tek bertaraf edildiği belirten Başkan Büyükakın, "Şunu söylemek isterim, bu aziz toprakları vatan kılan şanlı ecdat gibi bizde onların torunları olarak eğilmedik, bükülmedik, istiklalimize de leke sürdürmedik, sürdürmeyeceğiz de. Bu nedenle çok çalışacağız. Darbe çağrıları yapanlara karşı gerekeni yaptık, ülkemizi güney sınırından terör koridoruyla kuşatmaya çalışan terör örgütlerine ve onların işbirlikçilerine fırsat vermedik. FETÖ'cü hainlere karşı milletimizle birlikte meydan okuduk. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Öğrenilmiş çaresizlik bitmiştir. Milletimizle birlikte güzel Türkiye'mizi geleceğe taşımak için istikametimiz bellidir. Gelecek nesillerin daha güzel bir ülkede yaşaması için çok önemli adımlar atıyoruz. Aziz vatandaşlarımız bunları görüyor, değerlendiriyor ve bizlere de her fırsatta desteğini dile getiriyor" diye konuştu.

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