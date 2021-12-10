Başkan Büyükakın, Ankara'da Kocaeli'yi anlattı

KOCAELİ (Habermetre) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ankara'da bir dizi görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Genel Sekreter Fatih Şahin ile AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'i ziyaret etti. Başkan Büyükakın daha sonra Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya da katıldı. Başkan Büyükakın ayrıca Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü de ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

BÜYÜKAKIN, KOCAELİ'Nİ ANLATTI

Ziyaretlerde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de yer alırken, Genel Merkez'deki toplantıda MKYK Üyesi Davut Şiviloğlu ile Serpil Yılmaz, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır ve Cemil Yaman, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ile İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir de yer aldı. Birlikteliklerde Kocaeli'nde yapılan ve yapılacak projeler üzerine istişarelerde bulunan Başkan Büyükakın, çok verimli geçen toplantılar sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcılarımızla çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çevreden eğitime, sağlık ve sosyal hizmetlerden alt ve üst yapı projelerine kadar birçok konu üzerine görüş alışverişi yaptık. Bununla birlikte çevreden gençlik hizmetlerine kadar Kocaeli'de hayata geçirdiğimiz çalışmalar hakkında da Genel Başkan Yardımcılarımıza ayrıca bilgi aktardık" dedi.

"VATANDAŞIMIZ BİLİYOR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ YANIMIZDA"

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyonla yerel yönetimler olarak halkımıza hizmet ediyoruz" diyerek toplantılarda Kocaeli'ndeki çalışmalar hakkında Genel Başkan Yardımcılarına detaylı bilgi aktaran Başkan Büyükakın, "Vatandaşımızın, Genel Merkezimizin ve teşkilatımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalışıyoruz" diyerek ziyaret sonrası yaptığı açıklamayı, "Hizmet odaklı siyasi anlayışımızı şehrimizin her noktasına ulaştırırken, diğer taraftan insanımızın bizden beklediği talepleri de yerine getiriyoruz. Vatandaşımız şunu artık net bir şekilde biliyor ki bir şeye ihtiyacımız olduğunda Büyükşehir Belediyemiz yanımızda. Gerek hizmetlerimizle gerek sağlık ve sosyal hizmetlerle Pandeminin getirdiği tüm olumsuzlukları yine vatandaşımızla bir ve beraber olarak geride bırakmak için gayret ediyoruz" diyerek sürdürdü. Başkan Büyükakın'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden Genel Başkan Yardımcıları da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yakından ve takdirle takip ettiklerini ifade etti. Hakk'ın rızasını gözeterek Kocaelililer için gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediye Başkanına ve kadrolarına teşekkür eden Genel Başkan Yardımcıları, genel siyasi konular üzerine de değerlendirmeler de yaptı.

"ANADOLU AJANSI'NIN TÜM ÇALIŞANLARINI TEBRİK EDİYORUM"

AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinin ardından Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü de ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Anadolu Ajansı'nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile adeta özdeştir" diyerek şunları kaydetti: "Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, o günlerden bugünlere gelindiğinde ortaya koyduğu çok önemli hizmetleri yakinen biliyoruz. Bugün dünyanın birçok noktasında görev yapan fedakar çalışanlarıyla Anadolu Ajansı, göğsümüzü kabartıyor, bizleri gururlandırıyor. Özellikle Karabağ Zaferi'ndeki haber cilik anlayışı, hızı ve tüm detaylarıyla dünyayı bilgilendirmesi bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Bu nedenle Genel Müdürümüz Serdar Karagöz ve Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. "

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