Başkan Böcek'in kardeş acısı
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Başkan Böcek'in kardeş acısı

Başkan Böcek'in kardeş acısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in korona virüs tedavisi gören ağabeyi Şedi Böcek hayatını kaybetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in korona virüs tedavisi gören ağabeyi Şedi Böcek hayatını kaybetti. Başkan Böcek acı haberi sosyal medya hesabından, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte Ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" paylaşımıyla duyurdu.

Turizm ve taşımacılık sektöründe çalışan Şedi Böcek (63), iki hafta önce korona virüs teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı anda eşi ve çocuğuyla birlikte tedavi gören Şadi Böcek'in eşi ve oğlu tedavinin ardından taburcu edildi ancak kendisi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Üç çocuk babası olan Şadi Böcek'ten bugün acı haber geldi. Ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek acı haberi sosyal medya hesabından, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" ifadeleri ile duyurdu. - ANTALYA

Başkan Böcek'in kardeş acısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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