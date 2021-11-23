ANTALYA (Habermetre) - Başkan Böcek'in de yer aldığı büyükşehir belediye başkanları heyetinin KKTC temasları sürüyor

Mevkidaşları ile iş birliği konularını görüştüler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de yer aldığı CHP'li büyükşehir belediye başkanları heyeti KKTC temaslarının ikinci gününde Kıbrıslı belediye başkanları ile buluşarak, ortak yapılabilecek projeleri görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ile ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirilen büyükşehir belediye başkanlarının temasları yoğun şekilde sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den oluşan heyet, ikinci gün temasları kapsamında Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ni ziyaret etti. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından karşılanan heyet, Kıbrıslı mevkidaşları ile buluştu.

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BULUŞMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yer aldığı ziyarette CHP'li belediye başkanları, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulisioğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Gazimağusa Belediye As Başkanı Ahmet Öztenay ile görüşme yaptı.

İŞ BİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

KKTC belediyeleri ile yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde duran ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunan heyet, daha sonra Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ile bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye başkanlarına hediye takdiminde bulundu.

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