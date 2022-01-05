Başkan Böcek: "Alanya bizim için çok önemli"

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Alanya Hizmet Birimi binasını ziyaret edip, personelle bir araya geldi. Alanya'nın önemine değinen Başkan Böcek, "Alanya bizim için önemli bundan sonra daha sık buraya geleceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Başkan Muhittin Böcek, daire başkanları ile birlikte geldiği Alanya'da Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci ve Alanya Şube Müdürü Mustafa Karaduman ve ASAT Şube Müdürü Ümit Demirel ve personel tarafından karşılandı.

"Eksikler giderilecek"

Alanya Hizmet Birimi ve ATASEM'in de içinde yer alan hizmet binasını gezen müdürlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı personelle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yeni binanın eksiklerinin giderilmesi için talimat veren Böcek, "Alanya bizim için önemli bundan sonra daha sık buraya geleceğiz ve yeni binamızla birlikte hizmetlerimizi daha güzel bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi. Başkan Böcek daha sonra esnafı da ziyaret ederek, sohbet edip hayırlı işler diledi. - ANTALYA