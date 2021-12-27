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Başkan Beşikci, semt pazarı esnafını dinledi

Başkan Beşikci, semt pazarı esnafını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, kentin en işlek semtlerinden biri olan Ofis Semti'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, kentin en işlek semtlerinden biri olan Ofis Semti'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Yenişehir ilçesine bağlı Ofis Semti'nde hafta başı kurulan semt pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, pazarda alışveriş yapan vatandaşların ve pazarcı esnafının taleplerini dinledi. Yapılan ziyarette vatandaşın her türlü sorunu ile ilgilenip, çözüm üretmenin birinci öncelikleri olduğunu anlatan Başkan Beşikci, "Zaman zaman mahallerimize ziyaretler gerçekleştirip vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerinde dinliyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı okullarımızda ziyaret ederek, eğitim koşullarını iyileştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu gün de pazar esnafımızı ziyaret etmiş bulunmaktayız. Bizler vatandaşımıza hizmet için burada elimizdeki imkanlar dahilinde tüm vatandaşların sorunlarına yardımcı olmaya gayret gösteriyor, halkımızla kucaklaşıp dertleşiyoruz. Vatandaşlarımız temiz ve sağlıklı ortamda pazar alışverişini yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ve temizlik ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlar Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanın Murat Beşikci'nin yapmış olduğu ziyareti güzel ve anlamlı bulduklarını söyleyerek, kendilerine yakın ilgi gösteren Başkan Beşikci'ye teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Başkan Beşikci, semt pazarı esnafını dinledi

Başkan Beşikci, semt pazarı esnafını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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