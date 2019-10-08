Başkan Batur'dan meslektaşlarına plaket

08.10.2019 12:43

Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin düzenlediği törende, meslekte 30. ve 50. yılını dolduran mimar meslektaşlarına plaket verdi. Törende konuşan Batur, İzmir'in köy olduğunu söyleyenlere katılmadığını belirterek, "Eğer bir kentin betonlaşmasına kentlilik deniyorsa, biz öyle kentlilikte yokuz. Biz mimarlara yakışan şekilde çalışacağız" dedi.



Mimarlar Odası İzmir Şubesinin 7-13 Ekim tarihleri arasında söyleşi, panel ve sergilerle dolu bir programla kutlayacağı Mimarlık Haftası'nın açılışı, meslekte 30. ve 50. yıllarını dolduran mimarlara plaket verilerek gerçekleştirildi.



Mimar meslektaşlarına plaketlerini veren Başkan Batur, kendisinin de mimarlıkta 38. yılını doldurduğunu dile getirerek, "Mimarlık, kentlere, insan yaşamına dokunan çok kutsal bir meslektir. Öğrencilik yıllarından başlayarak büyük emek verirsiniz ve mimar olduktan sonra da kentlere, kentlerin değerlerine bakış açınız bambaşka noktalara taşınır. Ben masanın hem o tarafında hem bu tarafında oturan biri oldum. Narlıdere Belediye Başkanı olduktan sonra da radikal kararlar aldık. Narlıdere'de yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarında, kente bir mimar elinin değdiğini göstermeye çalıştık; kentin estetiğine yakışır, bölgeye değer katacak çalışmaları, Narlıdere'deki hemşehrilerimizle beraber yaptık" dedi.



Konak'ta öncelik kentsel dönüşüm



Kendisiyle konuşan neredeyse her Konaklı hemşehrisinin kentsel dönüşüm istediğini belirten Batur, revize çalışmaları tamamlanan Gültepe planlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 6 kat artırılarak, dünya standartlarının da üzerine çıkarıldığını vurguladı. Batur, "Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız, hemşehrilerimizin yaşam seviyesini yükseltmek üzerine kurulu. Böyle de olacak. Sadece Gültepe de değil, bölgemizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Konak'ta yeni bir yaşamın mimarı biz olacağız" ifadelerini kullandı.



"İzmir'e köy deniyor. Ben bu görüşe katılmıyorum"



Konak'ın ortak akılla yönetileceğini söyleyen Batur, "İzmir'e köy deniyor. Ben bu görüşe katılmıyorum; çünkü İzmir ayaklarını yere sağlam basarak gelişmesini sağlayan bir kenttir. Eğer bir kentin betonlaşmasına kentlilik deniyorsa, biz kentliliğin öylesinde yokuz. Biz mimarlara yakışan ve kentin gelişmesine yansıtacak şekilde çalışacağız. Sadece binaları değil, hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarını da değiştireceğiz. Onları hak ettikleri ve Konak'ın ihtiyaç duyduğu modern ve sağlıklı koşullara ulaştırmak bizim önceliğimizdir. Konak'ta ancak insan odaklı, halkla birlikte yürüyerek hayata geçirilecek bir dönüşüm başarılı olacak, amacına ulaşacaktır. Bizim anlayışımız budur" şeklinde konuştu.



Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından İzmir Mimarlık Merkezinde düzenlenen törene ayrıca; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Nilüfer Çınar Mutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ile ödül alacak mimarlar ve oda üyeleri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA