Başkan Başdeğirmen: "Kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz"
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Başkan Başdeğirmen: "Kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz"

Başkan Başdeğirmen: 'Kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Kadın Kolları MKYK üyelerini ağırladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Kadın Kolları MKYK üyelerini ağırladı.

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı Dilek Kaya ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi, Akdeniz Bölgesi Isparta Sorumlusu Neslihan Ay teşkilat eğitimlerini yerinde vermek, çalışmaları incelemek için geldikleri Isparta'da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette heyete Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hatice Çakır, AK Parti Isparta Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Şefika Pala da eşlik etti.

Ziyarette konuşan Dilek Kaya, "Teşkilat çalışmaları kapsamında Isparta teşkilatımıza ziyarete geldik. Kadın kolları olarak Türkiye'nin her ilinde kadın buluşmalarını yapıyoruz. Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali temalı projelerimiz var. Bu kapsamda 13 Temmuz'da yine Isparta'da olacağız. Buradan tüm girişimci kadınlarımızı, girişimcilik hayali kuran kadınlarımızı programımıza davet ediyorum. Kadınlarımızı hükümetimizin destekleri olan, pozitif ayrımcılık yapılan, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere diğer bakanlıkların verdiği destek ve hibeleri anlatan bir toplantı niteliğinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kadınlarımızın her zaman yanındayız"

AK Partinin kadına her zaman en üst seviyede değer veren bir parti olduğunu söyleyen ve ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktaran Başdeğirmen, "Bizim partimiz her zaman kadınımıza en üst seviyede değer veren bir partidir. Yıllardır kadına ne kadar değer verildiğini partimiz göstermiştir. Sizlerde bu noktada çalışmalar yapıyorsunuz. Gizli kalmış becerileri buluyorsunuz, kadınlarımızın yapabileceği çok güzel hizmetleri ortaya koyuyorsunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bizler de belediye olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

"100'ün üzerinde kadın kendi üretimini yapıyor"

Belediyenin birimi ISMEK'te 100'ün üzerinde kadının kendi kabiliyetini ortaya koyarak üretim yaptığını belirten Başkan Başdeğirmen, "Yapmış oldukları ürünleri satabilmeleri, ekonomilerine katkı yapmaları için bizlerde satabileceği ortamlar ortaya koyuyoruz, destek veriyoruz, çalışma alanlarını oluşturuyoruz. Kadınlarımıza desteklerimizi sağlıyoruz. Yapmış olduğunuz çalışma gerçekten güzel. Bizler kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz. Daha güzel işler yapmak için el birliği, güç birliği, kadın kollarımızla birlikte çalışarak bizde yapmak istiyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: 'Kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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