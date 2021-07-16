Başkan Babaoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı
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Başkan Babaoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı

Başkan Babaoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu belediye ana hizmet binasında, ek hizmet binası, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binası, Zabıta Müdürlüğü, TÜRKAY ve şantiyede görev yapan personelleri dolaşarak tek tek bayramlarını kutladı. Sahada çalışan ekipleri de ziyaret eden Başkan Babaoğlu, bayram tebrikinde bulunurken personellere bayram çikolatası hediye etti.

Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Bayramlar bir fırsattır. Kardeşliğin yenilenmesi, dostluğun yenilenmesi küskünlüklerin sonlandırılması için bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Bayram vesilesiyle annenizle babanızla ve dostlarınızla hele dargın olduklarınızla mutlaka bayramlaşmayı ihmal etmeyin. Ailelerinize selamlarımı iletin. Hepinize keyifli bir bayram diliyorum. Bayram süresi boyunca görevli olan tüm personele de çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu Kurban Bayramı'nın korona virüsten kurtulmanın bir başlangıcı olacağına inanıyorum. Sizlerin de dualarınızı bunun üzerine yapmanızı rica ediyorum. Kazasız, belasız, sağlıkla bir bayram geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ailecek hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum" dedi. - SAKARYA

Başkan Babaoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı
Başkan Babaoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı
Başkan Babaoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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