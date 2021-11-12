Başkan Aygün, Çınarlı'da vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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Başkan Aygün, Çınarlı'da vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Aygün, Çınarlı'da vatandaşlarla bir araya geldi

İlçe genelinde esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi'ne konuk oldu.

DERİNCE, KOCAELİ (İHA) - İlçe genelinde esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi'ne konuk oldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ederek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak başkan yardımcıları İbrahim Şirin, Abbas Bayrak ve Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer ile birlikte Çınarlı Mahallesi'ne konuk oldu. Gülerevler Cami'nde kılınan öğle namazının ardından cami derneğinde vatandaşlarla bir araya gelen Aygün, "Kentimize hizmet ederken, vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almaya devam ediyoruz. Gönül birlikteliğimizi pekiştirdiğimiz sohbetlerimizde ilçe halkımızın sunduğu öneriler çalışmalarımızın şekillenmesinde de önemli rol oynuyor" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, Çınarlı'da vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Aygün, Çınarlı'da vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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