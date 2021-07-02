Başkan Ataç: "Tepebaşı'na en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz"

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, "Sizlerden gelen taleplerin kayıt altına alınması ve en kısa sürede karşılanması için çaba gösteriyoruz.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, "Sizlerden gelen taleplerin kayıt altına alınması ve en kısa sürede karşılanması için çaba gösteriyoruz. Bu birliktelik devam ettikçe, Tepebaşı'na en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak düzenlenen toplantıya, kent merkezinde görev yapan 30 muhtarın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler katıldı. Toplantıda muhtarlar ve Başkan Ataç, mahallelerde gerçekleştirilen belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"Eskişehir halkına hep birlikte hizmet ediyoruz"

Başkan Ataç muhtarlara hitap ettiği konuşmasına, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak başladı. Belediye yöneticilerinin, muhtarlar ile iletişiminin kente sunulan hizmet açısından önemine değinen Başkan Ataç, "Aradan geçen uzunca bir zamandan sonra yeniden siz muhtarlarımız ile bir arada olmak mutluluk verici. Bugün merkez mahallelerimizin muhtarları ile buluştuk, toplantılarımız devam edecek. Amacımız karşılıklı diyalog ile bölgemizde sunduğumuz hizmetin, yaygın ve eşitçe ilçemize dağılmasını sağlamak. Yaz programlarımız çerçevesindeki çalışmalarımız, yoğun biçimde devam ediyor. Bu toplantılar ile iş birliğimizin gelişeceğini ve uyumlu şekilde halkımız için çalışmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Eskişehir halkına hep birlikte hizmet ediyoruz. Her zaman iletişim halinde olmamız çok önemli. Sizlerden gelen taleplerin kayıt altına alınması ve en kısa sürede karşılanması için çaba gösteriyoruz. Bu birliktelik devam ettikçe, Tepebaşı'na en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başkanımız daima yanımızda"

Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler de muhtarlar adına Başkan Ataç'a verdiği destekler için teşekkür ederek, "Bu pandemi süresince Ahmet Ataç Başkanımız daima yanımızda oldu, isteyen muhtarlarımıza personel desteği de verdi. Her zaman yanımızda olduğu için ve bu toplantıları düzenlediği için teşekkür etmek istiyorum. İnşallah daha güzel işleri birlikte başaracağız, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Buluşmada daha sonra Başkan Ataç, muhtarların soru ve taleplerini dinledi. Toplantı, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı