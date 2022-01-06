Başkan Ataç Şampiyon Şef Varel'i tebrik etti

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18'inci Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivalinde birinci olarak 'Yılın Altın Genç Şefi' unvanını alan ve birincilik kupasını Eskişehir'e getiren Ümran Varel'i tebrik etti.

İstanbul Fatih Yeni Kapı Fuar ve etkinlik alanında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Şefler Birliği (WACS) iş birliğiyle düzenlenen 18. Uluslararası Gastronomi Festivaline katılan Ümran Varel, 'Gülizar' ismini verdiği tabakla yarışmada birinci olarak 'Yılın Altın Genç Şefi' unvanının sahibi oldu. Birincilik kupasını alan Varel, Eskişehir Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatma Gül Sağlısalın ile birlikte Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Hocasının hayat hikayesini anlatan tabakla jürileri etkiledi

Ziyarette Başkan Ataç' elde ettiği derece hakkında bilgi veren Varel, 70 dakikada 6 tabak çıkarttıklarını belirterek "Beni bu günlere getiren Fatma Gül Sağlısalın hocamın hayat hikayesini anlatan bir tabak geliştirdik. Jüriyi en çok bu kısmı etkiledi. Şöyle ki tabağımızın ismi Gülizar, gül bahçesi demek. Gül şerbetiyle eti marine ettik. Gül şerbetinden de gastronomik küreler yaptık. Moleküler gastronomiyi, modern Türk mutfağına dünya dokunuşları olan tabaklar yaptık ve birincilik ödülünü Eskişehir'e getirdik" dedi.

"Başkanımız bizi hep destekledi"

Ümran Varel'in kendisinin liseden öğrencisi olduğunu ve yarışmada kendi hayatını anlatan tabakla birincilik kazanmasından mutlu olduğunu belirten Sağlısan, "Yarışmada kupayı Eskişehir'e getirdik. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Bizi her zaman destekleyen Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ile bu mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Ahmet Başkanımız aşçılar olarak bizi her zaman destekledi. Yarışmalarda hep yanımızda oldu. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise Eskişehir'e birincilik getiren Varel ve Sağlısan'ı tebrik ederek Eskişehir'imizin bu tür etkinliklerde temsil edilmesinin ve başarı getirilmesinin gurur verici olduğu söyledi. - ESKİŞEHİR

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