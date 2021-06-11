Başkan Asya: CHP heyeti projelerimizi algı operasyonlarıyla gölgelemeye çalıştı
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Başkan Asya: CHP heyeti projelerimizi algı operasyonlarıyla gölgelemeye çalıştı

Başkan Asya: CHP heyeti projelerimizi algı operasyonlarıyla gölgelemeye çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Politika

MUŞ Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti'li belediye olarak halka sundukları proje ve çalışmaların CHP tarafından algı operasyonu ile gölgelenmeye çalışıldığını söyledi.

MUŞ Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti'li belediye olarak halka sundukları proje ve çalışmaların CHP tarafından algı operasyonu ile gölgelenmeye çalışıldığını söyledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyetinin proje ve çalışmalarına yönelik eleştirilerine cevap verdi. AK Parti'li belediye olarak halka sundukları proje ve çalışmaların CHP tarafından algı operasyonu ile gölgelenmeye çalışıldığını öne süren Asya, "20 yıldır mensubu olmakla şeref duyduğum AK Parti'mizin yönetim anlayışı ile illerimizin ve ülkemizin nasıl bir gelişme kaydettiği inkar edilemeyecek şekilde gözler önündedir. Bu süre içerisinde parti büyüklerimizin adeta bir denetim mekanizması oluşturmak üzere ülkemizin her bölgesindeki hizmetleri bizzat takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır. Aynı tabloyu ilimizde de görüyoruz. Devlet büyüklerimizin ilimize gerçekleştirdiği her bir ziyaret bizi hizmet yolunda daha fazla motive edip güçlendirmiştir. İlimize yapılan her bir ziyarette yine ilimizin faydasına olacak hizmetlere vesile olmuştur. Bugüne kadar hep halktan kopuk olmuş, kuruluşundan bugüne ilimize gerçekleştirdiği ziyaretlerin parmak sayısını geçmediği, hatta Muş'un hangi bölgede bile olduğunu bilmeyen CHP milletvekillerinin yalan, iftira ve algılarla ilimizdeki yatırım ve projeleri karalamaları aslında halka verdikleri değerin en iyi göstergesidir. Görev sürem içerisinde partimizin politikaları çerçevesinde ilimize alt yapı ve üst yapı alanında devrim niteliğinde hizmetler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaş odaklı bu hizmetlerimizi, ayda yılda bir buralara yolu düşen CHP muhalefetinin yalanlarına, algılarına kurban etmeyiz. Halka hizmeti Hak'ka hizmet bilerek çalışmalarımızla ihya ettiğimiz bu aziz şehrin kötü gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'KÖTÜ SÖYLEMLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM'

CHP heyetinin Mehmet Özhaseki'yi yönelik eleştirilerine de tepki gösteren Feyat Asya, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin 2 günlük yoğun geçen programının içerisinde sadece halk ekmek fabrikası açılışına gelmiş gibi bir algı oluşturmaları ve bu hizmeti küçümseyip, bunun üzerinden rant söylemlerini dillendirmelerine tek kelime ile 'yazıklar olsun' diyorum. İşte klasik CHP zihniyeti budur. Oysaki birçok alanda temel atma ve açılışların olduğu gibi CHP zihniyetinin 1943 yılında camileri ve tarihi dokuları yerle bir ettikleri, bu yok etme çabaları ile yıktıkları tarihi Muratpaşa Camimizi bizler yeniden aslına uygun restore edip hizmete sunuyoruz. Misafirperver ilimize gelen CHP heyetinin hem belediye başkanlığı görevinde hem de bakanlığı döneminde önemli hizmetlere imza atan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki hakkında söyledikleri ile hayata geçirdiğimiz yatırım ve projeler ile ilgili kötü söylemlerini şiddetle kınıyorum."


Başkan Asya: CHP heyeti projelerimizi algı operasyonlarıyla gölgelemeye çalıştı
Başkan Asya: CHP heyeti projelerimizi algı operasyonlarıyla gölgelemeye çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral

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