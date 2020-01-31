Başkan Aras'tan direk uçuş müjdesi

31.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:13

Alanda geniş bir stantla yer alan Bodrum fuarın gözdesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yurt içinden ve yurt dışından önemli sektör temsilcilerinin katılımıyla açılışı yapılan 24. EMİTT Fuarına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, BODER Başkanı ve aynı zamanda Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Halil Özyurt, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ile bazı yönetim kurulu üyeleri, BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu ve Bodrumlu turizmciler katıldı.

Fuarı ziyaret eden sektör temsilcilerinin uğrak noktası olan Bodrum standına ilgi çok yoğun oldu. Başkan Aras'ın ziyaretçileri bizzat ağırladığı standı ziyaret edenler arasında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Fuarın turizm sektörüne ve Bodrum'a hayırlı olmasını dileyen Bakan Ersoy burada Şef Pelin Dumanlı ve Dilek Köse tarafından yapılan Gemici Peksimeti Salatasının tadına baktı.

Üçüncü holdeki Bodrum standı fuarın ilk gününde adeta dolup taştı. Ziyaretçiler arasında ünlü isimler de vardı. Televizyon programcısı Nebil Özgentürk ve ünlü sanatçı Oktay Kaynarca'nın yanı sıra komşu il ve ilçelerden de Bodrum standına ilgi büyük oldu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Başkan Ahmet Aras tarafından ağırlandı. Hırvatistan'ın İstanbul konsolosu Ivana Zerek, Malta Eski Turizm Bakanı Conrad Mizzi ve Akdeniz Turizim Vakfı CEO'su Andrew Muscat da Bodrum standını ziyaret ederek, Bodrum'u tüm değerleriyle tanıtan sunumları izledi.

Yenilenen tasarımıyla Bodrum'un tüm güzelliklerini yansıtan, mavi-beyaz renklerin hakim olduğu Bodrum standında Bodrum Mandalinası ve yöresel ürünler ziyaretçilere ikram edildi.

EMITT ÜÇÜNCÜ HOLDE BODRUM GÜZELLİĞİ

Fuar alanında gazetecilere açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fuarların turizm ekonomisi açısında çok önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Profesyonellerin ve destinasyonların bir araya gelmesi açısından bu fuarlar büyük önem taşıyor. Biz, yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV ile birlikte Bodrum'un bu sene katılacağı fuarların sayısını azalttık. Daha çok Bodrum'un pazar ülke ve hedeflerine yöneldik. Bu fuarların en önemlilerinden bir tanesi tabi ki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı. Dünyanın ilk dördü arasına giren bu fuara geniş bir stantla katılmayı tercih ettik. Şu anda gördüğümüz ilgi bizi mutlu ediyor."

ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ STANTLARA TAŞIYACAĞIZ…

Bodrum'un deniz kum ve güneş konsepti dışında tarihi, kültürü ve gastronomisi gibi enstrümanları olduğunu hatırlatan Başkan Aras, "Günümüzde ürününüz yoksa maalesef insanların gelmesi için bir neden de olmuyor. Onların önüne bir şey koymamız lazım. Bu gastronomi olur, denizcilik olur, mavi yolculuk olur; Bodrum olarak bizim bunlarla daha öne çıkmamız lazım.Bu tür çeşitlilikler algıda seçiciliğe neden oluyor. Biz Bodrum'u elindeki ürünlerle beraber tanıtacağız. BOTAV'ın altında bu organizasyonları yaparak stantlarımızı ona göre hazırlayacağız." dedi.

RUSYA VE MÜNİH'TEN DİREK UÇUŞLAR

Bodrum'a özellikle yurt dışından doğrudan ulaşım için gereken çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Aras, "Yaptığımız çalışmalarla Moskova'dan Bodrum'a biraz geç başlasa da Haziran ayında direk uçuş koydurduk. Türk Hava Yolları'ndan Turan Yardımcı'ya teşekkür ediyorum. Yine, Münih'ten Bodrum'a direk uçuş müjdesini de aldık. Bu bizim turizm ekonomimiz açısından çok önemli çünkü üst düzey gelir grubunu hedefliyoruz. Onlar da aktarmalı değil direk 'business' koltukta uçmak istiyorlar. Bu konudaki çalışmalarımız da yine aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

2 Şubat tarihine kadar devam edecek fuarda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışma fırsatı bulacak. Emitt Fuarı'nda 35 ülkeden dünyanın en önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı belirtilen fuara, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler