Başkan Altınsoy: "15 Temmuz gecesini hatırlatmak isteriz"
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Başkan Altınsoy: "15 Temmuz gecesini hatırlatmak isteriz"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ABD Başkan adayı Joe Biden'in açıklamalarına değinerek, "Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik alçak sözleri sarf eden başkan adayı bilmedir ki, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde güçlenerek yoluna devam edecektir" dedi.

Başkan Altınsoy:
17.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:44

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ABD Başkan adayı Joe Biden'in açıklamalarına değinerek, "Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik alçak sözleri sarf eden başkan adayı bilmedir ki, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde güçlenerek yoluna devam edecektir" dedi.

Türkiye'nin istikametini ve liderini sadece aziz milletin belirleyeceğini vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Joe Biden'in açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önüne çıkarılan tüm engelleri aşan Türkiye'yi hiçbir güç durduramaz. Türkiye'ye, istikamet belirleme cüretine yeltenen tüm şer odaklarının karşısına dikilen bu millet, her zaman ve koşulda haddini bildirmekten çekinmeyecektir. Ekonomimize kur üzerinde saldırı düzenleyen, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı gasp etmek için çevirdikleri türlü türlü entrikalar ile bu millete istikamet belirlemek isteyenlerde, her zaman kaybetmeye mahkumdur" diye konuştu.

Biden'in itiraf niteliğindeki açıklamalarının Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansıması olduğunun altını çizen Başkan Altınsoy, "Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine inanan, ona güvenen ve destekleyen tüm insanlar bugün bir daha görmüşlerdir ki, dünyanın her yerine acı, gözyaşı ve sefalet götüren devletlerden birini yönetmeye aday olan ABD başkan adayının alçak sözleri Türkiye'nin kimlerle mücadele ettiğini gözlerine sermiştir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenlere 15 Temmuz 2016 gecesini hatırlatmak isteriz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Manşet

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