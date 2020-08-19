Başkan Altınok el attı, istinat duvarı problemi çözüldü Keçiören Belediyesi Güçlükaya Mahallesi Pınarlı Sokak'ta 20 yıldır çözülemeyen istinat duvarı problemini çözmek için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike arz eden eski istinat duvarını yıkarak yenisini yapacağımızın sözünü vermiştik. Encümen kararı alarak başlattığımız üç ayrı istinat duvarı çalışmasını kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimize rahat bir nefes aldıracağız." dedi.

ÜÇ NOKTADA İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Turgut Altınok'un talimatı ile başlattıkları istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için Güçlükaya Mahallesi Pınarlı Sokak, Çaldıran Mahallesi 532'nci Sokak ve Şefkat Mahallesi Eğirdir Sokak'ta yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

"VATANDAŞIMIZA KONFORLU BİR YAŞAM ALANI SUNUYORUZ"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumanın belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını hatırlatarak, "1994 yılı Keçiören'de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören'den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören'e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında vatandaşımıza ve kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Vatandaşımıza konforlu bir yaşam alanı sunmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BİNA YÖNETİCİSİ İSMET DEMİR: BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

İstinat duvarı yapımına başlanan binanın yöneticisi olan İsmet Demir ise problemin çözüme kavuşmasını sağlayan Başkan Altınok'a teşekkürlerini iletti.Demir, "10 yıldan fazla süredir istinat duvarıyla ilgili problemimiz vardı. Bu problemin bir türlü üstesinden gelemedik. Bizim altımızdaki binanın müteahhidi mevcut istinat duvarını çürük yapıp kaçtığı için sürekli sorun yaşadık. Belediye Başkanımız Turgut Altınok bu probleme el atarak istinat duvarımızı yapma sözü verdi ve sözünü yerine getirdi. Allah razı olsun." diye konuştu. ?

Kaynak: Bültenler