Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram'ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram'ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram'ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın mahalleleri Sağlık, Kızılören ve Sefaköy'de vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın mahalleleri Sağlık, Kızılören ve Sefaköy'de vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Belediye Başkanı Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular Meram'ın Sağlık, Kızılören ve Sefaköy Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde hemşehrileri ve muhtarlar ile görüşen başkanlar, mahallelerin sorunlarını istişare edip yapılacaklar hakkında mahallelilere bilgi verdi. Hemşehrilerinin istek, talep ve beklentilerini de dinleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iki buçuk yıllık dönemde ortaya koydukları yoğun ve uyumlu çalışmalar neticesinde merkeze uzak mahallelere ciddi oranda yatırım götürüldüğünü hatırlattı. Yaptıkları bu ziyaretler ve hemşehrileriyle gerçekleştirdikleri sohbetler sayesinde yapılan her çalışmanın daha da bereketlendiğini belirten Altay, "Hemşehrilerimizle muhabbetin, karşılıklı dua almanın hatta sadece hal hatır sormanın bile bereketini yaşıyoruz. Gittiğimiz her mahallemizde bizlere gönlünü açan her bir hemşehrime teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Altay'a bugüne kadar Meram için gösterdiği hassasiyeti, desteği ve bu ziyaretleri için teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Meram'ı bugüne kadar hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Meram için daha fazla ne yapabilirizin derdinde oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de bu düşüncesinin sonuçlarından biri. Meram'ımızın derdiyle dertlenen, hemşehrilerimin talep ve isteklerini önemseyen başkanımıza tüm Meram adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA

Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram'ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram'ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Filiz Akın Burak Deniz Neşet Ertaş Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Arda Güler Salih Uçan Burak Yılmaz Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram'ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 14:34:08. #1.16#

title