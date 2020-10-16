Başkan Altay: "Aladağ yolu, turizm yolu haline geliyor"
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Başkan Altay: "Aladağ yolu, turizm yolu haline geliyor"

16.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:51
Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Aladağ Kayak Merkezi yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Aladağ Kayak Merkezi yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, ilçe programları kapsamında Derbent'te incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. Derbent'te ilk olarak ilçe esnafını ziyaret eden Altay, esnafa hayırlı işler diledikten sonra, bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Ardından AK Parti İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya gelen Uğur İbrahim Altay, Derbent Belediyesi'ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ile görüştü. Başkan Altay, son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Aladağ Kayak Merkezi yol çalışmalarında incelemeler gerçekleştirdi.

Altay, burada yaptığı açıklamada, ilçelerde yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi. Derbent'e bugüne kadar 35 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Altay, "Şu anda Aladağ'a giden yolu adeta bir turizm yolu haline çeviriyoruz. 9 metre genişliğindeki yola 16 bin ton asfalt kullanarak burayı kışın gelen ziyaretçilerimize hazır hale getiriyoruz. İnşallah Derbent Aladağ Kayak Merkezi hem Konyalıların hem bölgenin hizmetine sunulacak. Belediye başkanımızla ve ilçe başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bir taraftan sulama tesislerin yapılması, tarımsal destekler, göletler, şehir konakları yaparken bir taraftan da alt yapı eksiklerini gideriyoruz. Aladağ yolunun tamamlanması ile inşallah bu yıl Derbent'e verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten de, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, "Aladağ inşallah Konya'nın ve bölgenin kayak merkezi haline gelecek. Asfalt ve yol meselesi en önemli sorunlardan biriydi. Büyükşehir Belediyemiz her zaman yanımızda oldu" diye konuştu. - KONYA

Başkan Altay: 'Aladağ yolu, turizm yolu haline geliyor'
Başkan Altay: 'Aladağ yolu, turizm yolu haline geliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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