Başkan Alıcık'tan 'Malazgirt' kutlaması
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Başkan Alıcık'tan 'Malazgirt' kutlaması

Başkan Alıcık'tan 'Malazgirt' kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "950 yıl önceki büyük zaferimizin rövanşını almaya çalışan Bizans'ın bu çağdaki varislerine de müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "950 yıl önceki büyük zaferimizin rövanşını almaya çalışan Bizans'ın bu çağdaki varislerine de müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Malazgirt Ruhu'nun Türk Vatanının teminatı olduğunu belirten Alıcık, "Türk Milleti için vatan, okunan ilk ezandan verilen son selaya kadar aldığı nefes, yediği helal lokma, sımsıcak ana kucağı, milli namusun simgesidir. Türk milleti için vatan, mukadderatımızın kaynağı, mukaddesatımızın kutbudur. Türk, vatanını böldürmez, parçalatmaz. Kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa sokulmasına müsaade, müsamaha da yoktur, olamayacaktır. Aksi niyette olanların şanlı Türk Tarihinden ders almaları akıbetleri açısından faydalı olacaktır. Malazgirt ruhu, Büyük Taarruz kabiliyet ve karakteri Türk vatanın teminatıdır" dedi.

Sultan Alparslan ve tüm şehitlere rahmet dileyen Alıcık, mesajında "Türk milletinin kazandığı zaferler, sağanaktan meydana gelen geçici seller değildir. İnşallah tarih nice zaferlerimize şahitlik edecektir. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünde, büyük Türk sultanı Alparslan'a, kahraman ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük Taarruzun başlamasının 99.yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'ye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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