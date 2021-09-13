BAŞKAN ALBAYRAK AHİLİK HAFTASI KUTLAMA ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kutlama etkinliklerine katıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde gerçekleştirilen Ahilik Haftası Çelenk Sunma Törenine Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Sami Kayın, il protokolü, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile son buldu.

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleşen kutlama etkinlikleri kapsamında mehteran takımı ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağına protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesinin ardından kutlama töreni son buldu. Kutlama Etkinliğinde Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Osman Abdullah Günaydın ve Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına da yer aldı.

Başkan Kadir Albayrak daha sonra Ahilik Haftası kapsamında Tekirdağ esnaf üyeleri ile yılın ahisi, kalfası ve çırağının da bulunduğu Ahilik Heyetini makamında ağırladı. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Albayrak, "Dürüstlük, dostluk, kardeşlik, cömertlik, paylaşma ve yardımlaşmayı esas alan esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın, Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

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