Başkan Akan'dan Yargıtay kararına destek

İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Van Şube Başkanı Mehmet Emin Akan, "28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetine yönelik verilen müebbet hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanmasıyla adalet tecelli etmiştir" dedi.

İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Van Şube Başkanı Mehmet Emin Akan, "28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetine yönelik verilen müebbet hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanmasıyla adalet tecelli etmiştir" dedi.

Başkan Mehmet Emin Akan, İmam Hatipliler Derneği olarak 28 Şubat Postmodern Darbesi'yle başlayıp yakın geçmişe kadar sistematik bir şekilde uygulanan hukuksuzlukları takip ettiklerin belirtti. 28 Şubat 1997'de Müslümanlara ve İslam'a ait her tür değer ve sembollere saldıran vesayetçi zihniyetin imam hatipler üzerindeki olumsuz etkisinin görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Akan, 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin yargılandığı davaları takip ettiklerini kaydetti. Akan, "İmam Hatipliler Derneği olarak 28 Şubat Postmodern Darbesi'yle başlayıp yakın geçmişimize kadar sistematik bir şekilde uygulanan hukuksuzluklara ilişkin adli süreci yakından takip etmekteyiz. Vesayetçi zihniyetin imam hatip okullarımızın kapatılması, üniversiteye girişte katsayı uygulaması, kamusal alanda başörtü yasağı, iş adamlarına karşı baskı ve yıldırma politikaları, medya eliyle yürütülen operasyonlar ve mesnetsiz verilen mahkümiyetler gibi haksızlıklarla bin yıl sürdürmeyi düşündüğü süreç, milletimizin iradesiyle seçilen inanmış kadrolarca durdurulmuş ve sorumlular hukuk önünde hesap vermişlerdir. Bu kapsamda imam hatip okullarımızın ve mensuplarının temel haklarını hiçe sayarak milyonlarca gencin idealini çalan ve hayatlarının en kıymetli bölümünün zayi olmasına neden olan bazı kişilerin hukuk önünde verdikleri hesap nihayete ermiş ve bu şer odakları hakkında verilen müebbet hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanmasıyla adalet tecelli etmiştir. Esasında ülkemizin geleceğini ipotek altına almaya çalışan şer odakları, milletimizin vicdanında çoktan mahküm olmuşlardır. Milletimizin geleceği ve nesillerimizin yetişmesi için önemli hizmetleri ifa eden imam hatip okullarımız, tarih boyunca olduğu gibi bugün de hukukun yanında, haksızlığın karşısında olmaya devam edecek, hak ve hukuk mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bizler İmam Hatipliler Derneği olarak temel insan haklarını hiçe sayan vesayet odaklarının hak ettikleri cezayı hukuk önünde er ya da geç ama mutlaka alacaklarına inanıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı