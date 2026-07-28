Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den bomba talip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da sergilediği başarılı performansla göz dolduran ve kulübünde sezonun en başarılı oyuncusu seçilen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni sezon öncesi takımına veda edebilir.

MANCHESTER UNITED'DAN FERDİ'YE KANCA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz devinin Dorgu ve Luke Shaw'ın olduğu sol bek pozisyona Ferdi Kadıoğlu'nu da eklemek istediği, bu doğrultuda milli oyuncuyu transfer listesinin en üst sırasına yazarak resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

CİDDİ BİR BONSERVİS BEDELİ GÖZDEN ÇIKARILDI

Manchester United yönetiminin, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayabilmek adına ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Brighton formasıyla geride kalan sezon tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev alan Ferdi Kadıoğlu, takımına 1 gollük katkı sağladı.