BAŞKALEDE 6 MAHALLEYE ARAZİ SUYU ULAŞTIRDIK

BAŞKALE, VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Güroyuk Mahallesi ile 5 mahallenin arazi sulama kanalı projesini tamamlandı. Suyun kaynağından kanala ilk bırakılışı Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından yapılan sulama kanalı ile 35 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak. Kentte tarım ve hayvancılığı geliştirme alanında çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, projelerini bir bir hayata geçiriyor. Sulama kanalları, arazi yolları, göletler ve sıvat yapımı gibi birçok hizmeti hayata geçiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tamamladığı projelerle de bir yandan kent genelinde kuraklıkla mücadele eden çiftçilere destek oluyor. Başkale ilçesinde yaklaşık 4. 3 milyon TL maliyetle 3 ay önce yapımına başlanan kentin en büyük sulama kanalı projesi ile Güroluk, Aşalan, Azıklı, Erek, Örencik ve Ortayol mahallerinin yaklaşık 35 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu. 21 kilometrelik sulama kanalının yanı sıra 5 gölet ile çok sayıda sel ve yol geçiş noktaları da tamamlanan projenin kanala ilk su verişi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel tarafından dualar eşiğinde gerçekleştirildi. Genel Sekreter yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ile mahalleye gelen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, kanal da incelemelerde bulundu. Yapılan projenin mahalle sakinlerinin 60 yıllık su sorununu bitirdiğini söyleyen Genel Sekreter Çelikel, projenin çiftçileri alternatif tarım bitkilerine de yönlendireceğini belirtti. PROJE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÖZ KAYNAKLARIYLA YAPILDI

Kaynağından ilk su verilen kanal ile ilgili bilgi veren Çelikel, "Kanalın tamamlanmasıyla bölge tarım ve hayvancılıkta büyük gelir elde edecek. Projeyi Belediyenin öz kaynaklarıyla yapılması ve bölgenin en büyük sulama kanalı olması hasebiyle çok kıymetli buluyoruz. Tüm yöre halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bölgenin toprak kanal olması nedeniyle suyun tarlaya ulaşmadan tükendiğini söyleyen Azıklı Mahalle Muhtarı Mevlüt Demir, yapılan kanal ile sulamanın artık daha rahat olacağını söyledi. Muhtar Demir, "Suyun kaynağında tarlamıza kadar su net bir şekilde ulaşacak. Bundan dolayı bir çiftçi olarak mutluluk duyuyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet