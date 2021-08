Başına isabet eden kurşunla, 75 gündür yaşam mücadelesi veriyor

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, evlerinin önünde oynarken Suriye'den geldiği tahmin edilen kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan Harun Çiçek (11), 75 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Günlerdir hastane önünde oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen İbrahim Çiçek, "Tek isteğimiz bir an önce oğlumun kurtulması ve aramıza dönmesi" dedi.

Ceylanpınar'ın Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Çiçek ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü Harun, 28 Mayıs günü sokakta oynarken 1,5 kilometre uzaklıktaki Suriye'den geldiği tahmin edilen uzun namlulu silahtan çıkan kurşunla başından vuruldu. Yere yığılan Harun Çiçek, çağırılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Çiçek, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada, uzman ekiplerce yapılan kontrollerde, Harun Çiçek'in başındaki kurşunun çıkarılmasının riskli olduğu belirlendi. Çiçek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

BAYRAMDA EVE GÖTÜRÜLDÜ, YENİDEN FENALAŞTIHarun Çiçek, ailesinin isteği üzerine bayramda taburcu edildi. Eve götürülen Harun Çiçek, 2 gün sonra fenalaşınca bu kez de Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçek, başındaki mermi nedeniyle enfeksiyon kaptığı belirlenince yoğun bakım ünitesine alındı.İŞİNDEN AYRILDI, HASTANEDE YATIP KALKIYORHarun Çiçek'in şoförlük yapan babası İbrahim Çiçek, eşi Fatma ve diğer çocuklarıyla birlikte oğlunun tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde bekliyor. Günlerdir hastane önünde oğlundan gelecek iyi haber i bekleyen İbrahim Çiçek, işinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti. 75 gündür ailece perişan olduklarını söyleyen Çiçek, "Oğlum evin önünde oynarken Suriye'den gelen kurşunla başından vuruldu. O günden bu yana ailece ne gece ne gündüz uyuyamıyoruz, 75 gündür adeta yaşamıyoruz. Ceylanpınar'a sık sık Suriye tarafından mermiler geliyor. Benim çocuğumdan sonra da vurulan insanlar var. Bizim başımıza geldi, ben başka kişilerin de başına gelmesini istemiyorum. Bunun bir an önce son bulmasını istiyorum. Bizim suçumuz yokken oğlum yoğun bakımda ve biz de hastane bahçesinde yatıp kalkıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.Maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını anlatan İbrahim Çiçek, "Çocuğumun durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Onun daha iyi bir hastanede tedavi edilmesini istiyorum. Oğlumun beyninde 75 gündür mermi var ve her gün gözlerimizin önünde eriyor. Çocuğumun bir suçu yok, evin önünde oynarken mermi kafasına geldi. Yaşadığımız sorunlar gün gün artıyor. Bizim talebimiz çocuğumun daha iyi sağlık koşullarında tedavi edilmesi ve eskiden olduğu gibi sağlığına kavuşması. Ben çocuğumun tekrar bana baba demesini çok istiyorum" diye konuştu.'ÖLMESİNE İZİN VERMEYİN'

Fatma Çiçek ise tek isteğinin oğlunun bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu belirterek, "Çocuğumun ölmesine izin vermeyin. İnanıyorum ki yardımsever insanlar bu çağrıya duyarsız kalmayacak. Kimse bu olayın yaşanmasını istemezdi ancak yaşandı. Oğlum 75 gündür tedavi görüyor ve daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Çocuğumun eski hali gözlerimin önüne geliyor, psikolojik olarak iyi değiliz. Tek isteğim bir an önce oğlumun sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu olması" ifadelerini kullandı.

