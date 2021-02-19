Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep'te kayıp olarak aranırken ormanlık alanda başı taşla ezilmiş bir halde cansız bedeni bulunan iş makinesi operatörünün cinayetinin ardından yasak aşk çıktı. Merhumun, evli bir kadınla ilişkisi olduğu ve durumu bilen kadının kocasının akrabalarıyla birlikte operatörü öldürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te 11 Şubat günü çıktığı evine dönmeyince yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin'in (33), 16 Şubat günü ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Oğultekin'in dövüldükten sonra başının taşla ezildiği belirlendi. Oğultekin'in cenazesi otopsisinin ardından defnedilirken, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulu olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

EVLİ BİR KADINLA İLİŞKİSİ VARMIŞ

JASAT timleri, öldürülen Oğultekin'in yakınları ve çalışma arkadaşları ile cansız bedenin bulunduğu bölgedeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Onlarca kişiyle görüşen ekipler, Oğultekin'in evli olan S.Ö. ile ilişkisi bulunduğunu saptadı. Çalışmalarını bu yöne kaydıran jandarma, Oğultekin'in kaybolmadan önce son olarak S.Ö.'nün eşi A.Ö. ile görüştüğünü saptadı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GECE ORMANDAYMIŞ

Bunun üzerine gözaltına alınan A.Ö., cinayete kurban giden Mesut Oğultekin ile arkadaş olduklarını ve öldürülmesiyle ilgisi bulunmadığını ifade etti. Ancak yapılan detaylı araştırmada A.Ö.'nün, Oğultekin'in cansız bedeninin bulunduğu ormanlık alanda 11 Şubat gecesi telefon sinyali tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bu saptama sonrası A.Ö. suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. A.Ö., eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenince akrabaları ile birlikte Mesut Oğultekin'i görüşmek üzere ormanlık alana çağırdıklarını ve burada yaşanan tartışmanın ardından öldürdüklerini söyledi.

A.Ö.'nün itirafının ardından ağabeyi H.Ö. ve eşi S.Ö.'nün de aralarında olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve ağabeyi H.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ