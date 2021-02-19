Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

19.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:26
Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep'te kayıp olarak aranırken ormanlık alanda başı taşla ezilmiş bir halde cansız bedeni bulunan iş makinesi operatörünün cinayetinin ardından yasak aşk çıktı. Merhumun, evli bir kadınla ilişkisi olduğu ve durumu bilen kadının kocasının akrabalarıyla birlikte operatörü öldürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te 11 Şubat günü çıktığı evine dönmeyince yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin'in (33), 16 Şubat günü ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Oğultekin'in dövüldükten sonra başının taşla ezildiği belirlendi. Oğultekin'in cenazesi otopsisinin ardından defnedilirken, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulu olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

EVLİ BİR KADINLA İLİŞKİSİ VARMIŞ

JASAT timleri, öldürülen Oğultekin'in yakınları ve çalışma arkadaşları ile cansız bedenin bulunduğu bölgedeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Onlarca kişiyle görüşen ekipler, Oğultekin'in evli olan S.Ö. ile ilişkisi bulunduğunu saptadı. Çalışmalarını bu yöne kaydıran jandarma, Oğultekin'in kaybolmadan önce son olarak S.Ö.'nün eşi A.Ö. ile görüştüğünü saptadı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GECE ORMANDAYMIŞ

Bunun üzerine gözaltına alınan A.Ö., cinayete kurban giden Mesut Oğultekin ile arkadaş olduklarını ve öldürülmesiyle ilgisi bulunmadığını ifade etti. Ancak yapılan detaylı araştırmada A.Ö.'nün, Oğultekin'in cansız bedeninin bulunduğu ormanlık alanda 11 Şubat gecesi telefon sinyali tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bu saptama sonrası A.Ö. suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. A.Ö., eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenince akrabaları ile birlikte Mesut Oğultekin'i görüşmek üzere ormanlık alana çağırdıklarını ve burada yaşanan tartışmanın ardından öldürdüklerini söyledi.

A.Ö.'nün itirafının ardından ağabeyi H.Ö. ve eşi S.Ö.'nün de aralarında olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve ağabeyi H.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: Kimin eli kimin cebinde artık bilemez olduk
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EF: kadının suçu yokmuydu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Cansu Dere Hande Erçel Prens Harry
Spor Can Bartu Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 11:12:05. #1.15#
title