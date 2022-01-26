Kamu Başdenetçisi Malkoç, Manisa Valisi Karadeniz'i ziyaret etti

MANİSA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Malkoç, ziyarette yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun devlet ve halk arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Türkiye'de halkın sıkıntısını dinleyen, müracaat alan 15'e yakın kurum olduğunu aktaran Malkoç, şöyle devam etti:

"2021 yılında halkımız 8 milyona yakın talepte ve başvuruda bulunmuştur. Bir bakıma toplum olarak şükür kültürünün yanı sıra şikayet kültürünü de geliştiren bir toplumuz. Manisa, bunların başında geliyor. Özellikle kamu denetçiliğine başvuruda Manisa'nın Türkiye'nin ortalamasında bir talebi var. Biz bundan memnun oluyoruz. Çünkü insanın hakkını bilmesini, bunun için müracaat etmesini hem Türkiye'nin gelişmesi açısından, demokrasinin kökleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından fevkalade önemli buluyoruz."

Vali Yaşar Karadeniz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kamu Denetçiliği Kurumunun halkın taleplerini ve isteklerini giderme noktasında önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

Ziyarette, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da yer aldı.