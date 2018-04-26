Başbakan Yıldırım'ın, Minnihanov ile Görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüşmesinde, Rusya ile ilişkilerin önemli parçalarından olan Tataristan'ın refahına her zaman önem verildiğini bildirdi.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Minnihanov'u Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yıldırım, Rusya ile ilişkilerin önemli parçalarından olan Tataristan'ın refahına her zaman önem verildiğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım, Tataristan Cumhuriyeti'nde kaydedilen gelişmeleri ve ulaşılan ekonomik seviyeyi takdir ettiklerini vurguladı.